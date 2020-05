Comunidad Los Arados en Nueva Segovia demandan detener el despale indiscriminado del bosque

Pobladores de la comunidad Los arados del municipio de Mozonte, Nueva Segovia hicieron un plantón donde demandan detener el despale indiscriminado del bosque en la cordillera Dipilto-Jalapa.

Los pobladores piden a las autoridades del municipio de Mozonte cancelar los permisos forestales para talar los pinares de la cordillera y aplicar la leyes ambientales existentes.

“La tala indiscriminada en la Cordillera Dipilto-Jalapa, secó los ríos Mozonte y Quisuli . La resolución de Naciones Unidas en el 2010 reconoció el derecho humano al agua donde el Estado de Nicaragua, está obligado a suministrar el agua, hacemos un llamado al Estado de Nicaragua para la aplicación de la Ley 647 (Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas) donde se establece una zona de restricción de 15 km del borde fronterizo hacia el interior del país, donde se prohíbe el aprovechamiento forestal; pedimos la cancelación de todo permiso otorgado hasta la fecha y no permitir cambio de uso de suelo para otro cultivo” reza el comunicado que leyeron los comunitarios.

Leer más: Ambientalistas piden cancelación de permiso para extracción de pinares otorgado a ex-alcalde del municipio de San Fernando, Nueva Segovia

Los comunitarios responsabilizan al Estado de Nicaragua por la explotación irracional del pino “con permisos espurios otorgados por Marena e Inafor en zonas de recarga hídrica exigimos el cumplimiento de las leyes al Ejército de Nicaragua, el cuido de esta cordillera por el bienestar de nuestra familia”

“Que hagan conciencia, un llamado a las autoridades a los grandes empresarios que se siguen haciendo ricos con los recursos naturales, ellos van a ser el culpable de que nos quedemos sin vital liquido, ellos son los culpables” expresó un poblador de la comunidad Los Arados.

Leer más: Campesinos en Nueva Segovia denuncian sequía de ríos por despale

Otra pobladora de la comunidad manifestó que los están obligando a movilizarse a Ocotal para exigir la cancelación de la extracción maderera “hago el llamado a más personas a que se sumen, nosotros estamos viendo que sólo queda un poquito de agua en el sector, en Ocotal ya no tienen agua, todos necesitamos del agua con esta enfermedad está en el todo el mundo COVID-19, como va hacer la gente para asearse el cuerpo y lavarse las manos y no tienen agua que se ponga la mano en la conciencia que no sólo estén pensando en dinero” apuntó.