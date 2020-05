79% de trabajadores de la salud no se sienten protegidos ante covid-19 según sondeo de Asociaciones Médicas

Tras conocerse que algunos profesionales de la salud resultaron contagiados por el COVID-19 en los centros hospitalarios del país, Asociaciones Médicas Nicaragüenses realizó una encuesta “Percepción de la protección del trabajador de la salud en tiempos del covid-19” que arrojó que el 9% considera que no conoce los mecanismos para evitar ser contagiado por el virus en su centro laboral, mientras que 79% plantea que en este momento de la pandemia del coronavirus no se sienten protegidos.

Leer más: Senadores estadounidenses sesionarán por Nicaragua para presionar al régimen sandinista

Asimismo la encuesta revela que el 72% del personal no cuenta con el equipo de protección individual para protegerse del coronavirus. Respecto al manejo de los pacientes con síntomas asociados al COVID-19, el 55% plantea que en su unidad de salud ya está definido el flujo por donde pasarán los pacientes con gripe. Sin embargo, el 65% señalan que no han sido entrenados para colocarse el equipo de protección individual y al 58% no le proporcionan mascarilla quirúrgica en su sitio de trabajo.

Leer más: Casi 600 médicos emplazan al régimen sandinista ante el COVID-19

Otro dato que arroja la medición es que el 7% no cuenta con agua y jabón para lavarse las manos frecuentemente y el 1% plantea que no maneja la técnica correcta de lavado de manos. Además el 17% no cuenta con alcohol gel de más del 60% para desinfectarse las manos y el 9% no maneja la técnica correcta desinfección de sus manos con el alcohol.

Leer más: Informes del MINSA no convence a cinco exministros de salud, quienes advierten que ocultar cifras es un "crimen"

La encuesta se realizó a trabajadores de la salud, al azar y anónima a través del envío de un enlace por WhatsApp. La muestra recuperada durante el mes de abril del 2020 fue de 165 trabajadores y trabajadoras de la salud, sin distinción de su profesión. 14 de los 17 departamentos respondieron, siendo Managua la que obtuvo el 69% de las respuestas, la representatividad es global del país y no particular a un departamento, indica la encuesta.

En Nicaragua, el Ministerio de Salud Sandinista reporta 25 casos de COVID-19 de los cuales 8 pacientes han fallecido hasta la fecha.