Monseñor Rolando Álvarez: “Es irresponsabilidad ocultar contagio comunitario” por COVID-19

Monseñor Rolando Álvarez hizo un llamado a la población nicaragüense a #QuedateEnCasa en la medida de lo posible porque el contagio comunitario del COVID-19 ya está presente en la comunidad, a pesar que pretenden “ocultarlo”.

“Cuándo van a dejar de hacer y convocar a actividades y eventos masivos y de aglomeración? Por amor a Dios y al prójimo”. Mons. Rolando José. — Monseñor Rolando José Alvarez L. (@DiocesisdeMat) May 14, 2020

“El contagio comunitario es el que estamos viendo, familiares enfermos, vecinos enfermos, amigos enfermos, gente de la comunidad enferma, es una irresponsabilidad pretender ocultarlo, no se puede obviar ni omitir la responsabilidad personal” manifestó el obispo, quien aseguró que tienen fundamento para expresar que existe contagio en la población.

“Ahorita es el tiempo de la fe prudente, de la fe responsable, de la fe reflexiva, la fe no está en contra de la reflexión, de la prudencia, de la responsabilidad, la razón de lo que nos indican los médicos y de lo que estamos sabiendo, de lo que nos damos cuenta, de lo que nos consta porque aquí no hablamos de cosas que no nos conste, aquí no decimos cosas de las que no tengamos base, aquí no decimos cosas de las que no tengamos fundamento, por supuesto que cada vez que decimos que hablamos porque tenemos la base, fundamento de las pruebas de aquello” señaló Álvarez durante el Programa “Pastoreo, comunión y oración”.

El religioso lamentó que existan nicaragüenses que viven como si estuvieran en una “burbuja”, minimizando la pandemia del COVID-19 “Hermanos que están en esa burbuja, que piensan que vive en otro país donde vayas te van a encontrar con el virus, se van a encontrar con la pandemia, piensan tal vez que vive en otro planeta”

Respecto a la población que tiene que salir día a día, Monseñor recomendó tomar tomas las medidas de precaución “sabemos que este virus es de fácil contagio por eso es importante guardar el distanciamiento social dos metros de otra persona, en la medida de lo posible usar mascarillas y en la medida de tus posibilidades quedarte en casa y salir solamente para lo necesario, lo urgente, sabemos que hay mucha pobreza y hermanos que viven en el día día y tienen que ir a comprar ahí todos los días el poquito de arroz y el poquito de frijol y el poquito de sal pero eviten estar saliendo diario, eviten salir a la calle, seguimos solidarizándonos con este 70% de la población económicamente activa que tiene que trabajar diariamente vender la verdura, la fruta, la carne” expresó el religioso.