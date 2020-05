Sancionada vicepresidente Rosario Murillo ataca a “extraterrestres que viven en otras galaxias”

La sancionada vicepresidente Rosario Murillo dedicó su acostumbrada intervención de mediodía para atacar a “extraterrestres que viven en otras galaxias”. Según Murillo, esos seres de otros planetas tienen sus cerebros y corazones disminuidos, que se dedican a fabricar supuestamente “noticias falsas”, en referencia a los reportes que realiza la población que documenta los "entierros exprés", en medio de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua.

“Cerebros disminuidos que funciona recibiendo mensajes, son como computadoras que se activan cuando reciben mensajes de otros de otra galaxia, de otros planetas, que vienen supuestamente con su condición apátrida, la pretensión de ser pero lo que presentan es la condición de gente que no conoce de amor patrio, la condición indigna de lo que esperan que de las naves espaciales se emitan las señales que les active un poco su disminuidos cerebros, sus disminuidos corazones” expresó Murillo.

En los 45 minutos de intervención, Murillo continuó sus ataques a personas a las que calificó de “extraterrestres” “Desde computadoras de otra galaxia, de otro planeta, buscan los apoyos que no encuentran, que no encuentran entre la gente buena y sencilla que trabaja y vive con Jesucristo en el corazón, en nuestra Nicaragua, eso es apoyo, no los tienen; por lo tanto vienen de otros planetas, de otra galaxia y se activan creen ellos, cerebros debilitados por la ambición, por la codicia, debilitados, sobre todo por la falta de fe y confianza en Dios, la falta de entendimiento”.

La sancionada Murillo recordó por segundo día consecutivo los gobiernos neoliberales, al indicar que hacen negocio con la salud, “recordamos la oscuridad que reinó durante 16 años cuando negaron a nuestro pueblo el derecho a la salud, educación, a la vida buena, la vida con derechos y se apropiaron de los recursos del pueblo nicaragüense, recordamos cómo se apoderaron de los recursos de nuestro pueblo y como se metieron a la humillación de la pobreza extrema a miles de familias, se volvieron más y más ricos”.

Para Murillo los que buscan la supuesta “desestabilización” de Nicaragua son los mismos de siempre. “Los mismos apellidos, encontramos a lo largo del historia, los vende patria, mientras el pueblo desfallecía de salud, buscando alimentos, nos despojaron de todo (...) ellos son los extraterrestres porque vive en otra galaxia, viven en una burbuja, viven otra estación, ahí se inventan, ahí fabrican sus mentiras y desde ahí sin contactos, sin contacto al polo tierra emiten sus mensajes mentirosos, noticias falsas, sin vergüenza, están en la historia para todos ellos, son sinvergüenza, (...) fantasía perversa, de los que no viven en Nicaragua, encerrados en esa fantasía, por supuesto que no tiene nada que ver con el hermano que trabaja, el extraterrestre no entiende, no puede comprender, nunca ha vivido la vida del pobre, (...) viven en otra galaxia, no puedo ver lo que sucede en Nicaragua, viven en otra galaxia, están ocupados con adicciones, con codicia, con ilusas fabricaciones, con mentiras y calumnias” expresó Murillo.