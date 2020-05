Despacho 505: Rivense muere por Covid-19 en un hospital de Managua

10:15 a.m.

El funeral de la víctima, originario de Rivas, se realizó a las 11:30 de la noche en un cementerio de Managua.

Un profesor de Rivas falleció la tarde de este sábado en un hospital de Managua, a causa de Covid-19. Un hermano contó que hombre de iniciales D.J.G.R perdió su lucha contra el coronavirus a la 3:45 p.m.

“Mi hermano de 80 años, se encontraba afectado desde el jueves que presentó dificultades para respirar y permanecía en cama en su casa de habitación, pero la tarde del sábado su estado de salud se complicó y ya no pudo sobrevivir al Covid-19 “, relató.

Dijo que el funeral de su hermano se realizó a las 11:30 pm en un cementerio de Managua y que en el sepelio, únicamente participaron los familiares cercanos que ahora permanecen en cuarentena.

“Él trabajó como contador en Casa Pellas por más de 25 años, y siempre nos decía que su anhelo, era que lo sepultaran en su ciudad natal, pero no se pudo”, agregó.

Un sobrino reveló que a su tío inicialmente le habían explicado en una clínica privada que había dado negativo al test de coronavirus, pero luego le realizaron otra prueba y dio positivo.

El deceso, también, lo hizo público en las redes sociales una nieta de D.J.G.R.

“Te amo y te amaré hasta el final de mis días y te voy a recordar hasta el final de mis días. Gracias por todos los consejos y risas que me diste, siempre me va a doler no poder haberme despedido de vos, te acabas de ir y ya te extraño, descansa en paz. Maldito Covid-19”, publicó en las redes sociales la familiar.

Esta semana, médicos independientes exigieron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo declarar la fase de transmisión comunitaria en Nicaragua, luego que denunciaran la diseminación del Covid-19.

Los expertos exigieron la suspensión de actividades masivas y el cierre temporal de centros escolares y de actividades no esenciales, para atender a los pacientes contagiados con el Covid y evitar la propagación.

Hasta ahora, el régimen de Ortega Murillo han rechazado cualquier posibilidad de decretar cuarentena en el país, argumentando que las familias necesitan trabajar para llevar el alimento diario a sus hogares.

Sin embargo, los expertos aseguran que el objetivo de esas medidas es para “disminuir la tasa de contagios y muertes, así como de reducir la saturación del sistema de salud. El estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad sobre la salud de los nicaragüenses”.