Carpinterías con gran demanda de ataúdes en medio de pandemia del coronavirus en Nicaragua

11:15 a.m.

"Solo ayer después de las 5 enterraron a 200 personas” informó el dueño de una carpintería a los reporteros de la agencia AFP en Inglés. El reporte periodístico expone la cruda realidad que enfrentan miles de nicaragüenses que a diario despiden en “Entierros Express” a sus seres queridos en medio de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua.

En las imágenes se observa que los trabajadores elaboran día y noche los ataúdes para poder dar respuesta a la demanda. En una primera línea se observa la elaboración de hasta 8 ataúdes de forma simultánea.



#LoÚltimo #Nicaragua Los fabricantes de ataúdes en Nicaragua dicen que el negocio está en auge en medio de la pandemia de COVID-19.Reporte: AFP pic.twitter.com/1Z4Jfmdhrg — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) May 21, 2020

El dueño de la carpintería expresó a APF Inglés que "en estos 61 años no ha habido más revolución en venta que en estas fechas, las funerarias están desesperadas buscando cajas; entre todos nos comunicamos y nos prestamos vehículos y cosas por el estilo, solo en la noche se han enterrado 200 personas de noche, después de las cinco de la tarde, sin familiares ni vela” explica el dueño de una carpintería.

Leer más: Muere coach del San Fernando Carlos Aranda por supuestamente síntomas asociados al COVID-19

Mientras tanto, otro trabajador exhausto e impresionado manifestó “Hay momentos que uno no puede ni descansar, se rinde, se agota uno físicamente y mentalmente. No es una alegría para nosotros ver tanta pandemia, tanta muerte, cualquiera diría tienen dinero, no.. más bien es tristeza ver a tantas personas que están falleciendo hoy en día” lamentó el trabajador de la fábrica.

Los fabricantes de ataúdes en Nicaragua dicen que el negocio está en auge en medio de la pandemia de COVID-19, donde un propietario dice que algunas funerarias se han quedado sin ataúdes.

Leer más: “Mi padre vivió una escena de terror” aseguran hijas de Yamil Acevedo, quien murió por síntomas asociados al COVID-19

El Ministerio de Salud Sandinista reporta 279 casos confirmados de los cuales 17 han fallecido por COVID-19. Sin embargo, hasta este 16 de mayo, el Observatorio Ciudadano registró 1,569 casos sospechosos de contagio y 351 muertes por neumonía y sospechosas de Covid-19 en Nicaragua.