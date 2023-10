Obrera de la Tecla: PCIN aconseja a periodistas no exponerse sin equipos de protección adecuados

Es necesario innovar para no exponerse, aconseja el periodista Julio López , integrante de la Comisión Ejecutiva de PCIN.

El director de Artículo 66, Álvaro Navarro y Emiliano Chamorro, del espacio digital Portavoz Ciudadano, son dos de los periodistas independientes cuyos casos sospechosos de COVID-19 han trascendido tras el agravamiento de su salud.

Situación que se suma a la muerte del periodista radial Gustavo Bermúdez, quien según el dictamen médico supuestamente falleció por insuficiencia respiratoria y, neumonía atípica grave, entre otras enfermedades pero su familia dijo este miércoles, durante el sepelio, que sospecha que fue a causa del COVID-19.

En el caso de Navarro, después de permanecer varios días con sintomatología del COVID-19, fue ingresado este miércoles luego de presentar serias afectaciones en la respiración, confirma ese mismo medio.

Al empeorar su condición de salud requirió que el periodista fuese ingresado a Unidad de Cuidados Intensivos, pero ese centro estaba saturado por lo que según Artículo 66, lo trasladaron a otro hospital privado “donde permanece con oxígeno”.

Chamorro por su parte, después de recibir atención médica en un hospital privado al empeorar su condición este miércoles, fue remitido nuevamente a su vivienda para pasar en cuarentena.

PEN Nicaragua aseguró en una nota de prensa este miércoles que por lo menos seis periodistas independientes están contagiados del COVID-19. Es necesario innovar para no exponerse El periodista Julio López, de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores independientes de Nicaragua (PCIN), manifestó que ante esta situación de pandemia que enfrenta el país, “los periodistas debemos innovar formas de cubrir sin exponerse, sin arriesgar la vida”.

“Llamamos a los agremiados de PCIN a mantenerse en la casa en la medida de lo posible y únicamente realizar una cobertura en caso que sea sumamente necesario que sea una noticia que ni modo pues, que tengan que cubrirla, pero en ese caso adoptando todas las medidas de protección”, expresó López.

López explicó que ante esta situación, PCIN consideró oportuno establecer una serie de recomendaciones básicas a sus agremiados. La mañana de este jueves periodistas de Canal 10 de televisión empezaron a utilizar en sus entrevistas mascarillas y protectores faciales.

PCIN recuerda a sus agremiados que “sin la protección de la salud, no es posible garantizar el ejercicio del periodismo” y “en el contexto de una crisis sanitaria, no es posible realizar ningún tipo de cobertura si no se cuenta con el equipo adecuado para la protección personal”. Y aunque dice PCIN “sin cobertura, es difícil obtener los insumos que permiten la producción de contenidos informativos.

Sin noticias, se afecta la propuesta informativa de cualquier medio de comunicación”, es necesario que cada periodista valore su seguridad, su salud y la de su familia. Es por ello que señala, que sin equipos de protección adecuados no es recomendable salir a las coberturas.

Y apunta que es necesario que el periodista disponga de los equipos de protección adecuados, con la calidad y en la cantidad suficiente que permitan su reemplazo oportuno, según lo exija la circunstancia. Por tanto, estima que cada periodista tiene el derecho de exigir, al medio de comunicación, el suministro del equipo de protección básico y un kit con productos para la desinfección de manos y herramientas de trabajo. También el periodista “debe valorar su estado de salud o condición médica previa que pudiera significar una predisposición complicada al COVID-19.

Si alguien se encuentra en esta situación especial, la mejor decisión es resguardarse en casa y resguardar a su familia y para ello deben activarse mecanismos de solidaridad que permitan el abastecimiento de alimentos y medicinas”.

PCIN aconseja que en caso que un periodista presente síntomas asociados con el COVID-19, asumir el padecimiento con responsabilidad y “deben asumirse todas las medidas que correspondan para el cuidado personal y familiar y comunicarlo a la Comisión Ejecutiva de PCIN “para que se valore la posibilidad de gestionar apoyo”. Al tiempo que advierte no automedicarse.