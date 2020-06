Casa del periodista Gerall Chávez amaneció sitiada por la sancionada Policía sandinista

El periodista independiente de la plataforma digital Nicaragua Actual Gerald Chávez, denunció que la casa de su familia en Carazo, amaneció sitiada y asediada por una patrulla policial con cuatro oficiales. Chávez se encuentra exiliado en Costa Rica producto de la persecución y amenazas del régimen sandinista en su contra.

Recuerde Leer: Policía sandinista decomisa camioneta de Don Aníbal Toruño, director de Radio Darío

“Mi familia me dice que cerraron la calle que conduce a mi casa en el Este y el Oeste está cerrado no dejan pasar a nadie, unos familiares intentaron ingresar hace poquito y no los dejaron entrar, a mi sobrina tampoco la dejaron entrar, la patrulla está en frente de la entrada de la casa y no les han dicho nada y eso obviamente es una clara evidencia de represión y asedio que todos los días viven los nicaragüenses” dijo Chávez a 100% Noticias.

#Urgente Denuncio que la casa de mi familia en El Rosario Carazo está sitiada por patrullas y policías. Dejo evidencia de cualquier cosa que pase. No dejan pasar a nadie. pic.twitter.com/XdlICLc3WS — Gerall Chávez (@GerallChavez) June 7, 2020

Chávez agregó que en agosto del 2018 ya habían pintado su casa, y que el asedio policial era constante, motivo por el cual el periodista nicaragüense tuvo que exiliarse en el vecino país del sur Costa Rica, lugar donde continúa informando a través de la plataforma digital Nicaragua Actual.

También Puede Leer: Sancionada Policía en la Conquista Carazo, quita motocicleta a joven que regalaba kits de higiene

Hace una semana el periodista empezó una campaña para recolectar y entregar kits higiénicos a las personas que lo necesiten en la ciudad de El Rosario, Carazo, debido a que no existen acciones concretas para amortiguar el impacto del covid-19 por parte del régimen de Daniel Ortega.

“yo compartí la información, invité a la gente a donar y entiendo que también es por eso, obviamente quieren intimidar, quieren que no se hagan acciones de solidaridad” agregó el periodista.

El régimen de Daniel Ortega continúa con su plan de asedio e intimidación a la prensa independiente de Nicaragua. El sábado el periodista y propietario de Radio Darío, vivió una jornada de asedio en su contra a tal punto que en horas de la tarde oficiales de tránsito le decomisaron su camioneta y realizaron serias amenazas hasta con cárce a su abogada si ésta no se callaba. Los oficiales justificaron la ocupación o decomiso del vehículo, solo porque no andaba triángulos y extinguidores, que en la ley de tránsito se sanciona con multas y no con decomiso. El conductor de Toruño fue multado con más de 3 mil córdobas y le quitaron la licencia de forma indefinida.