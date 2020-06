Nicaragua recibe asistencia humanitaria valorada en U$120,000 en alimentos no perecederos

Un avión C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos arribó al aeropuerto internacional Augusto C. Sandino el día de hoy con una donación que consiste en 40,000kg (88,000lbs) en alimentos no perecederos valorada en US $120,000.

La donación está destinada a la organización sin fines de lucro, Fundación Instituto Bíblico Internacional (IBI) y fue facilitada por el Programa Denton de Asistencia Humanitaria del gobierno de los Estados Unidos.

Los 40,000 kg de alimentos se distribuirán a la población de todas partes de Nicaragua y son el resultado de los esfuerzos de la organización sin fines de lucro Abundant Rain Ministries, a través de recaudaciones de fondos que realizaron ciudadanos estadounidenses en sus comunidades.

El Embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin K. Sullivan, hizo entrega de la donación al representante de la Fundación IBI en el aeropuerto. El Embajador dijo en un tweet sentirse emocionado de poder facilitar, a través de una aeronave C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense, la donación realizada por la organización Abundant Rain Ministries, ya que estos alimentos ayudarán a los más necesitados durante estos meses difíciles.

El Programa Denton de Asistencia Humanitaria permite utilizar aviones militares para el transporte de donaciones de organizaciones de Estados Unidos a terceros países y es el resultado de los esfuerzos que realizan cuatro agencias gubernamentales de Estados Unidos: La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento de Estado, la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En 2019, el Programa Denton entregó un total de $368,000 en donaciones a organizaciones nicaragüenses.