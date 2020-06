Comunitarios de Karawala hacen un llamado de auxilio a las autoridades municipales, regionales y nacionales

10:06 a.m.

Comunitarios de Karawala a través de Radio La Costeñísima hicieron un llamado de auxilio a las autoridades municipales, regionales y nacionales, ante el aumento de casos y muertes por Covid-19.

“Que nos auxilien porque nosotros somos un pueblo minoritario a nivel nacional... “nadie puede esconder esto porque es la verdad” dijo Hayde Bautista habitante del lugar.

También destacó que no confían en el Ministerio de salud “están luchando desde sus casas con medicinas naturales y otros tratamientos que ellos se automedican por lo que no tienen confianza en el ministerio de salud” y agregó que “deben de dictar una resolución como una emergencia nacional, municipal y regional por lo que no queremos más muertos en nuestra comunidad” enfatizó Bautista.

De igual manera se conoció que esta comunidad hay una gran carencia de insumos como jabón líquido, alcohol en gel y líquido al igual que mascarillas, insumos que son de uso preventivos ante la pandemia del covid-19.