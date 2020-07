Pruebas contra presos políticos José Santos Sánchez, Uriel Pérez y José Ángel Escobar son "insuficientes"

9:40 a.m.

La defensora del presos políticos José Santos Sánchez, la doctora María Oviedo de la Comisión Permanente de los derechos humanos, CPDH, aseguró que las pruebas de cargo que presentó la fiscalía, fueron "insuficientes y puedo afirmar que José Santos Sánchez es inocente" concluyó Oviedo tras concluir el primer día de juicio a las 7 de la noche del miércoles.

Hoy a las 8 am iniciamos juicio oral y público, donde acusan a José Santos Sanchez, Preso político de Masaya por tráfico de droga. La prueba de cargo que fue evacuada hoy fue insuficiente y puedo afirmar que José Santos Sanchez es INOCENTE. Exigiremos su libertad. — Maria Oviedo (@MariaOviedoD) July 2, 2020

La doctora Oviedo manifestó que el ministerio público presentó a un único testigo identificado como "código uno" quien no fue convincente y se limitó solo a incriminar a Sánchez sin presentar ni una sola prueba de las que dijo que tenía, como fotos, videos que lo involucren en la acusación de supuesta comercialización y venta de drogas en Masaya.

Preso politico José Santos Sánchez

"Este código 1 dice que le dio seguimiento, pero este código 1, al llegar a declarar ayer, no pudo declarar absolutamente nada...A preguntas del ministerio público, el testigo se limitó a decir que él, junto con sus colaboradores secretos, y sus fuentes que ya sabemos que eso no van a revelar su identidad, informó que Santos se dedicaba a narcotráfico, a la venta de estupefacientes, que iban a comprar droga y la vendian en masaya" cuestionó Oviedo quien dijo que como defensa de Sánchez, le realizó más de 30 preguntas al denominado "código 1" que es un policía con rostro protegido, y éste no se salió del guión.

La policía le atribuye a Sánchez y a dos acusados más Uriel Pérez y Jossé Ángel Escobar, ser parte de una supuesta banda la "cegua" lo cual es "absurdo" dijo Oviedo, ya que desde que excarcelaron a José Santos el año pasado, la policía nunca lo dejó de asediar, siempre lo vigilaban junto a civiles armados que se apostaban frente a su casa en Masaya.

Preso politico José Ángel Escobar

"Él sufrió 2 detenciones más donde lo llevaron al volcán masaya en la que si seguía en métodos de protesta le iba a pasar algo peor, entonces es inverosímil de que ahora venga la policía a decir que Santos pertenece a una banda y que desde el mes de octubre del 2019 a noviembre, que fue que lo capturaron, él se dedicaba a la comercialización de drogas en el departamento de Masaya" refutó Oviedo.

La detención de Sánchez fue violenta, allanaron su vivienda, la policía quebró la puerta y en el juicio la Policía sandinista dijo que la madre de Sánchez "les abrió la puerta" y que la droga la encontraron al "lado de la cama de José Santos, sobrepuesta, ¿quién se va a dedicar al narcotráfico y va a dejar la droga a la vista"? cuestionó Oviedo.

Preso politico Uriel Pérez

Este viernes continuará el juicio oral y público en contra de los tres presos políticos Uriel Pérez, José Ángel Escobar y José Santos Sánchez, quien tiene casi 8 meses de estar presos.