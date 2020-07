Asociación de familiares de presos políticos en Nicaragua denuncian asedio y prohibición de visitas

La Asociación de familiares de presos políticos, denunciaron en las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, las arbitrariedades que viven los secuestrados políticos en los sistemas penitenciarios del país como el penal de Tipitapa, Jorge Navarro, conocido como "La Modelo".

Karen Lacayo hermana del reo político, Edward Lacayo conocido como “La Loba Feroz” denunció que “el día martes 30 de junio me dirigí a dejarle paquetería a mi hermano y solicité el calendario de visita a las autoridades ya que tengo 2 semanas de no ver a mi hermano y no me dieron respuesta” aseguró Lacayo.

Asimismo, destacó que pasó tres horas esperando para que le otorgaran la visita, sin embargo le dijeron que no habría visita, además agregó “nosotros pasamos humillaciones, asedio, a mi me toman fotos, video a todos nosotros los familiares de presos políticos” expresó

De igual manera fue enfática al mencionar que hay muchos de los secuestrados políticos enfermos y algunos de ellos están delicados “hace poco fumigaron con ellos allí, fue a la hora que ellos estaban comiendo y resultado de esa fumigación… están enfermos con amigdalitis por el veneno que echaron para fumigar” denunció Lacayo.

Maritza Arce, madre de Michael Antonio Arce denunció que cada vez que hay visitas la retienen media hora y luego "me hacen esperar y me dicen pase" y agregó que "mi hijo está enfermo" tiene un hongo en su pierna y tuvo coronavirus en su celda, dijo doña Maritza quien exigió libertad para su hijo.

Mientras Yesenia Olivas, madre de exmilitar del Ejército, Alfredo Silva Rivas, manifestó que a su hijo lo liberaron el 10 de junio del 2019 y lo volvieron a "secuestrar" el 10 de marzo.

"Fue llevado al Chipote y durante ese período solo 2 veces he logrado ver a mi hijo, la primera vez que lo vi, no me daban iformación, mi hijo estaba totalmente golpeado, la rodilla inflamada, le hacen lo mismo que hacen a todas las madres de secuestrados políticos, me hacen esperar media hora, una vez no me dejaron verlo, tuve que regresar con las cosas a la casa" dijo Olivas quien informó que su hijo presentó todos los síntomas de coronavirus.

Por su parte el doctor Marcos Carmona expresó que como CPDH se encuentran indignados por los testimonios recibidos por los familiares de los presos políticos y por los tratos crueles e inhumanos “no es posible que a la hora del almuerzo les lleguen a fumigar las celdas afectándoles las salud, ese derecho fundamental que tenemos aquí no podemos seguir permitiendo que estos abusadores, y verdugos del sistema penitenciario sigan ultrajando, humillando a los presos políticos ni a los familiares” denunció Carmona.