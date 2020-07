Dos miembros de la Familia Aburto detenidos en desalojo de Tisma podrían ser liberados en próximas horas

El abogado Maynor Curtis informó al medio digital Boletín Ecológico que en las próximas horas podrían ser liberados Rogelio Aburto de 51 años y Francisco Aburto de 21 años quienes fueron detenidos y agredidos ayer en el municipio de Tisma en Masaya por la sancionada policía sandinista al momento desalojarlos de su propiedad.

“Los parientes fueron informados a través de un oficial de la policía que probablemente hoy a eso de las 3 de la tarde sean puestos en libertad el señor Rogelio Aburto de 51 años y su sobrino Francisco Aburto de 21 años” dijo Curtis

Y es que oficiales de la sancionada policía sandinista desalojaron con violencia de su propiedad al señor Rogelio José Aburto Pichardo, quien fue golpeado y detenido ilegalmente, así lo denunciaron sus familiares en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH este viernes 3 de julio.

Los hechos se dieron mientras estos se encontraban en la propiedad denunció Yelba Asunción Aburto Medina, hija de Rogelio ante la CPDH “al ver a mi padre que lo estaban atacando, yo entré en defensa de él, pero unos oficiales me agarraron del cabello, me golpearon y me arrastraron hasta la patrulla policial, a mi padre le aflojaron los dientes de un golpe en su boca y me estaban diciendo que si yo gritaba iban a matar a mi padre, nos anduvieron paseando por todas las calles del pueblo como ladrones” denunció la joven en el organismo de derechos humanos.