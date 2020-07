Oficiales de policía desalojan con violencia a familia en tisma, Masaya

Oficiales de la sancionada policía sandinista desalojaron con violencia de su propiedad al señor Rogelio Jose Aburto Pichardo, quien fue golpeado y detenido ilegalmente, así lo denunciaron sus familiares en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH.

Yelba Asunción Aburto Medina, hija de Rogelio denunció que se encontraban en la propiedad que le pertenece a su abuelo, cuando oficiales de la policía llegaron y los atacaron “al ver a mi padre que lo estaban atacando, yo entré en defensa de él, pero unos oficiales me agarraron del cabello, me golpearon y me arrastraron hasta la patrulla policial, a mi padre le aflojaron los dientes de un golpe en su boca y me estaban diciendo que si yo gritaba iban a matar a mi padre, nos anduvieron paseando por todas las calles del pueblo como ladrones” denunció la joven en el organismo de derechos humanos.

Mayra Medina, esposa del secuestrado denunció que los paramilitares y policía quieren adueñarse de la propiedad “llegan diciendo que son de la procuraduría pero no presentan ningún documento, se metieron a la fuerza y que no saliéramos”.

La mujer exigió la liberación inmediata de su esposo Rogelio Jose Aburto Pichardo y su sobrino Francisco Aburto, así como la devolución de la propiedad.

El abogado Pablo Cuevas de la CPDH expresó que la familia tiene las escrituras legítimas de la propiedad y los dueños son la familia Aburto en Tisma Masaya “Ninguna autoridad puede ingresar a una propiedad privada sino es con una orden judicial, por lo que describen ellos debieron haber presentado una orden judicial, de no es así caen en una comisión de delitos y allanamiento ilegal de parte de las autoridades, si a eso le agregamos que fueron maltratados, es otro delito”.

Según Cuevas, desde hace muchos años en Nicaragua impera la impunidad e ilegalidad “personas que tienen algún poder cometen actos de violencia en contra de ciudadanos que únicamente están defendiendo lo que es de ellos, esta familia está siendo desarraigada de su vivienda”, explicó.