Ataque de colonos armados deja un indígena muerto

Un ataque de colonos armados contra la comunidad indígena Ahsawas en el territorio Mayangna Sauni Bu, en el Caribe Norte dejó un indígena muerto y otro herido de gravedad, así lo informó un líder comunitario mayangna, quien prefirió el anonimato.

Según el denunciante, un grupo de colonos llegó a atacar “a sangre fría y sin ningún motivo” a comunitarios que se encontraban trabajando en sus parcelas. Los hechos se registraron el viernes 10 de julio a las 12:20 p.m.

Leer más: Activistas exigen investigación internacional sobre asesinatos de indígenas

El indígena fallecido fue identificado como Simón Silva, de 26 años. La víctima recibió un impacto de bala de escopeta. Mientras tanto, Santos Gómez Pérez, de 50 años de edad se encuentra en estado de gravedad.

“Estamos preocupados por la vida de cada uno, cada día se está derramando mucha sangre, hacemos un llamado a la organizaciones correspondientes, autoridades competentes”, manifestó un líder indígena en anonimato, quien añadió que no pueden reclamar a los colonos porque hay amenazas de muerte “los gobiernos territoriales indígenas no se han pronunciado sobre la situación que está ocurriendo en nuestra comunidad indígena, no están actuando como deben, las autoridades y líderes están haciendo un trabajo sucio”, lamentó el denunciante.

Leer más: Ocho personas desaparecidas, heridos y muertos es el saldo del ataque de colonos a indígenas

Hace seis meses, cuatro indígenas mayangnas de la comunidad de Alal que se encontraban pescando en un río fueron asesinados por un grupo de colonos armados. Dos meses después de esos crímenes, el 26 de marzo, tres indígenas mayangnas fueron asesinados por colonos en la comunidad de Wasakin.