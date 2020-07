Otro antojo de la filosofía esotérica de Rosario Murillo, dice Padre Edwin Román sobre "campana" de la dictadura

10:35 a.m.

Como un "capricho de una dictadura que ya va de retirada" así calificó el sacerdote de Masaya, Edwin Román, la construcción de la "campana de la paz" que mandó a construir la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo y que será inaugurada en los próximos días.

"Es otro antojo ligado a la filosofía esotérica de Murillo a como han sido los árboles de lata algunos derribados por ciudadanos en el año 2018 producto del malestar hacia una dictadura, eso representa un culto a ellos, estando en un país tan pobre, eso signficia una ofensa a los pobres” dijo el Padre Román a 100% Noticias.

Al sacerdote de Masaya, quien ha sido hostigado por turbas y la policía sandinista por proteger a manifestantes, le molesta que se ocupe el nombre de Dios en vano, cuando se inaugure la campaña de Murillo, que la considera una verdadera ofensa a la población y que hable en nombre de la paz, cuando sus manos están manchadas de sangre por la masacre de Estado en el 2018.

"Nunca será igual escuchar las campanas de nuestros templos donde la capilla más humilde que llaman a la comunidad cristiana a escuchar la palabra de Dios, a meditarla, a orar, me imagino que el día que la inauguren se volverá a usar el nombre de Dios en vano, invocando a una paz que en realidad no existe, una paz que no existe en su corazón, la paz que ellos promueven es la del silencio, por ejemplo en los medios de comunicación, es del silencio que se encuentran en las cárceles, el silencio de las amenazas y de la muerte" meditó el Padre Roman, quien se pregunta ¿cuánto tiempo estará en pie esa obra?

La campana de Rosario Murillo le costó a los contribuyentes 29.1 millones de córdobas que salieron de las arcas de la Alcaldía de Managua, en medio de la pandemia del COVID-19.

"¿Qué beneficio le trae a los managuas, sobre todo a esas pobres familias que viven a la orilla del lago, cuantas casitas se les pudo haber construido a esas pobres familias, en este tiempo de pandemia qué gran utilidad hubiera servido para equipar al personal de salud, hacer paquetes de comida para los más pobres ?" reflexionó el Padre Román sobre el millonario e innecesario gasto que hizo el régimen sandinista en la construcción de la campana.

El Padre Román llama a los nicaragüenses a continuar orando para que "realmente gocemos de la paz, de esa paz que solo Cristo nos puede ser y que debemos construir todos los hombres y mujeres de buena voluntad".