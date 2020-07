Kevin Zamora Delgado, el preso político quedó sordo de un oído por las torturas en el Chipote

Kevin Antonio Zamora Delgado de 19 años de edad, cumplirá este 10 de septiembre un año de permanecer en prisión en el penal de Tipitapa, Nicaragua. El joven estudiaba el quinto año de secundaria de forma sabatina y todos los días asistía a clases de inglés a una academia ubicada frente a la Iglesia Don Bosco de Managua.

Todo cambió el 10 de septiembre del 2019 cuando regresaba a su casa, fue interceptado por la Policía que lo llevó preso a las celdas de Auxilio judicial, conocidas como el Chipote.

Lea Además: Convocan a marcha virtual "Siempre será 19 de abril" para recordarle a Daniel Ortega que es igual de dictador que Somoza

"A mi me duele verlo ahí en ese lugar. Él es bien educado, no es malcriado, él estudiaba su quinto año, estaba esdudiando la carrera técnica de inglés y en el trayecto de su clase que venía a él me lo agarraron y secuestraron, me lo llevaron al chipote, me lo torturaron, me lo golpearon, estuvo sordo, me le reventaron un oído, porque me lo golpearon duro en el chipote" recordó la madre de Kevin quien dice que su hijo no escucha en su oído izquierdo.

Desde esa fecha Marta Vargas, madre de Kevin, no se ha cansado de exigir su libertad. No pierde las esperanzas pese a que ha visto otras liberaciones de reos políticos y su hijo sigue en prisión soportando desde maltrato de los oficiales hasta de los propios reos comunes.

Recuerde Leer: Régimen Ortega Murillo aumenta represalias contra reos políticos no les permiten visitas familiares

"Me le están haciendo zanganadas...En la visita del 9 de julio yo estuve con él y él me comentó que los demás reos que están ahí con él, hicieron pelotas de papel higiénico, le echaron aceite, le pegaron fuego y resulta que me le quemaron sus manos con pelotazos de papel, me le quemaron la colchoneta donde él duerme. Yo le encontré quemada sus manos y eso es una zanganada. Ay hijo le digo yo, es cierto, a mi me dolió, porque uno como madre, saber lo que está pasando su hijo, eso es duro para las madres" relató a 100% Noticias, casi con la voz quebrantada doña Mata Vargas. Actualmente Kevin está durmiendo en el suelo, padece de asma y tiene hongo en los pies.

Vargas con mucho esfuerzo prepara cada 15 días la paquetería que le lleva a su hijo, quien según su madre, está preso por "pensar diferente contra el régimen". Kevin está en la celda 51 de la galería número 6 con 22 reos comunes.

"Mamá, yo aguanté hambre todos esos 15 días porque me quitaron la comida" le expresó Kevin el pasado 9 de julio a su madre, quien le llevó paquetes en la visita del 21 de junio y de forma antojadisa los custodios se la decomisaron.

Leer más: Preso político Kevin Solís no podrá recibir visitas, ni paquetería

En cada visita Kevin le hace a su madre, la misma pregunta "¿qué escucha allá afuera, qué hacen por nosotros" y ella para consolarlo le expresa "yo lo que miro es que están trabajando en ustedes hijos y tengamos fe en Dios que vos vas a salir kevin, pedile a Dios, pedile y pedile que Dios te va a dar tu libertad" le dice Vargas a su hijo quien asistía todos los domingos a una iglesia evangélica y en la cárcel no ha dejado de confiar en Dios.

Marta Vargas, Madre del preso político Kevin Zamora

Doña Marta es parte del Comité pro liberación de las presas y presos políticos que se fundó en el 2018 cuando comenzaron las primeras detenciones. Actualmente este Comité de familiares le da seguimiento a más de 40 casos.

El pasado 30 de junio, la jueza sandinista Wildaurora Zeledón Castillo del juzgado quinto de distrito penal de juicio Managua declaró culpable a kevin y al preso político Eliseo de Jesús Castro Baltodano por el supuesto delito de fabricación, tráfico tenencia y uso de armas restringidas, o artefactos explosivos. Se les impuso una pena de 6 años de prisión y 350 días multa equivalentes a 21,836.50 córdobas.

"Él no ha perdido las esperanzas de salir, él le pide a Dios, día y noche. Él ora porque el Señor lo va a sacar de ahí. Él está ahi sin cometer ningún delito, él me dice "mamá no se preocupe yo voy a salir, voy a estar con ustedes, no se preocupe" manifiesta doña Marta.