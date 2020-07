OPS a “ciegas” sobre situación actual de la pandemia COVID-19 en Nicaragua

El director de Emergencias en Salud de la OPS, doctor Ciro Ugarte felicitó al régimen de Daniel Ortega por hacer un llamado a reducir el tamaño de las celebraciones públicas. Sin embargo, la sancionada vicepresidente Rosario Murillo anunció casi dos mil actividades en todo el país.

“13 Telecentros van a inaugurarse esta Semana en Ciudad Sandino, Matagalpa, Ciudad Darío, Niquinohomo(...) Mañana inauguramos en Altagracia, Isla de Ometepe, una nueva Unidad de Bomberos con Atención” indicó Murillo durante su intervención a mediodía.

En conferencia de prensa virtual, Ugarte manifestó “la OPS se alegra de ver que las autoridades nacionales de Nicaragua están haciendo un llamado para reducir el tamaño de las celebraciones públicas etc. Esperamos que puedan llevar a cabo estas medidas para reducir la transmisión y así salvar vidas y cómo esta información no se comparte en la forma debida puede parecer que la situación no es tan grave como en otros países, tenemos que ver el número de casos, el servicio de salud, el número de muertes y una vez que tengamos esa información vamos a poder determinar lo que ha sido el impacto de este enfoque”, precisó.

Ugarte insistió en que el régimen sandinista no da brinda información suficiente sobre el avance de la pandemia COVID-19 en Nicaragua “lo hace de forma semanal nos informan el número de caso, el número de fallecimientos, el número de recuperados y no hemos recibido información detallada como lo requiere el reglamento sanitario internacional. De modo que como resultado no podemos decir cual es la situación actual en Nicaragua en términos de la pandemia, esta información importante no sólo para los países vecinos de la comunidad internacional sino que es importante para su propia población”, reiteró.

El funcionario de la OPS hizo el llamado a proteger a los trabajadores de la salud no sólo en Nicaragua sino en todos los países “hemos sido claro dicho que hay que proteger a los trabajadores en Nicaragua y en todos los países, nuestros trabajadores en la comunidad médica ponen sus vidas en riesgo y si no cuentan con los equipos de protección personal necesario y si ellos no se les protege de hostigamiento o de despido por expresar su preocupación por la COVID-19, estamos poniendo a los trabajadores de salud en una situación más difícil, eso lo hemos dicho ya una vez y lo queremos reiterar no sólo para Nicaragua sino para todos los países”.

El Ministerio de Salud sandinista en Nicaragua reportó supuestamente 8 nuevos fallecimientos de pacientes COVID-19, para un acumulado de 99 fallecidos desde que se detectó el primer caso en el país.