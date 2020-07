El sacrificio de la madre del preso político “Celia Cruz”

La vida de la señora Vilma Cruz de 59 años de edad, madre del preso político Amilcar José Cerda Cruz, conocido como “Celia Cruz” de 33 años de edad cambió radicalmente, luego que la sancionada policía sandinista detuvo a Cruz injustamente, el pasado 21 de abril 2020.

Los oficiales de policía detuvieron ilegalmente a 7 autoconvocados de la isla de Ometepe, por salir a las calles a conmemorar el segundo aniversario de la Insurrección de Abril. El Ministerio Público les imputa a los procesados los delitos de lesiones graves, obstrucción de funciones, homicidio frustrado y robo agravado.

La madre de Cruz contó a 100%Noticias el sacrificio que hace para visitar a su hijo en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo” en Tipitapa. La madre sale un día antes de la Isla de Ometepe y emprende el largo viaje hasta Tipitapa.

“Un día antes salgo de la Isla de Ometepe, para dormir en managua, luego el día de visita salgo a las 8.30 al penal, a las 9am ya estoy haciendo fila, a las 11 am nos pasan de 10 en 10, pues a esa hora salen las visitas de la mañana. Entro a la visita como a las 2pm, hay demasiada gente, solo una muchacha es la que revisa y tarda porque luego se vuelve a empacar y veo a mi hijo hasta las 2pm que entro al galerón de visitas” narró a 100%Noticias. Al concluir la visita la señora Vilma duerme otra vez en Managua y hasta el siguiente día regresa a la Isla de Ometepe.

La mujer se lamenta que la policía detuviera injustamente a su hijo, quien era su principal apoyo económico y ahora que está en la cárcel la solidaridad de quienes conocían a “Celia Cruz” se materializa para lograr reunir el paquete de alimentos y llevarlo sistema penitenciario “las primeras dos visitas me las ingenié aquí, con lo poquito que me traían sus amistades. Hay amigos que aportan, que un papel higiénico, una bolsa de avena, un cepillo, siempre aparecen paquetitos para él. Ahora él me dijo, llame a tal persona para que ella vea de qué forma me ayuda. Hay una organización de presos políticos que hace un mes me dieron 20 dólares para que me ayudara con pasajes y paquete familiar para que le llevará a él. Yo le digo a él mira tal persona me ayudó, me apoyó, me llevan gel, mascarillas, guantes, jabón líquido, eso se lo he llevado”, expresó.

La madre de Cruz expresó que su familia ha sido afectada económicamente con la detención de su hijo “al llevárselo a mi hijo quede sola, desamparada. Yo pienso en como hago para irlo a ver, al principio derramé muchas lágrimas al ver que a mi hijo lo secuestraron y está lejos de mi, al no tener el apoyo de él(Celia). Le he pedido a Dios para que me de fuerzas y luchar por él siempre para buscar apoyo en algunas organizaciones. Estamos viviendo momentos críticos, especialmente con la economía. Mis hijas están sin trabajo, a ellas les duele que no me pueden apoyar en lo económico”.

Vilma Cruz denunció que funcionarios del sistema penitenciario humillaron a su hijo en los primeros días de haber llegado al penal, “me contó que cuando lo trasladaron a La Modelo, lo hicieron pasar por varias humillaciones, lo sacaban de la celda y lo pusieron en lugares donde se desvestía, lo hacían que se bañara delante de los oficiales y se burlaban de él”. En una ocasión la madre intentó ingresar un poco de ropa femenina para Cruz, pero no la permitieron "él usa su ropa su jeans, sus tenis, camiseta, le he pasado short. Antes él usaba sus calzones, brasier, ahora ya no, ahora yo le pase un boxer de varon, estando en la modelo le llevé otro, le llevé shorts cortos de mujer y no me los dejaron pasar. Los agarraba la oficial y me dice esto es de mujer, sí pero esto es de mi hijo, él se viste así, y yo le dije algún problema que se vista asi?, ella me agachó la cabeza y me dijo que esto no se podía pasar", manifestó.

Este miércoles los autoconvocados de Moyogalpa, Isla de Ometepe tienen continuación de juicio “existe un Dios a quien clamamos, creo que ya todo esto va a terminar bien, esa es la fe que tengo, estoy esperando en Dios que sea que él le toque, que de por libre a los muchachos. Todos los policías que fueron al principio a declarar como testigos, todos fueron a favor de Amilcar, porque lo que dijo el comisionado que Amílcar no estuvo a la hora de los tiros, después le tomaron la palabra donde le hicieron preguntas al oficial que tuvieron en una banca, cuando Amilcar llegó ya lo tenían en banca, él dijo que Amílcar no le hizo daño, nunca me tocó” habría dicho el policía según doña Vilma.

Amilcar o Celia Cruz se dedicaba al comercio, tenía un negocio pequeño de comidas y refrescos. Alquilaba un local en el centro de Moyogalpa. Cerda Cruz es directivo de la Alianza cívica en Rivas. En el sistema penitenciario comparte celda 3 presos comunes.