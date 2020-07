José Miguel Vivanco: sanciones a Juan Carlos Ortega Murillo "merece una celebración"

El director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, aplaudió las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplicó a Juan Carlos Ortega Murillo y al testaferro José Mojica Mejía, así como dos empresas ligadas a la dictadura, Difuso S.A y Syditec o Mundo Digital.

"Es una gran noticia y que merece una celebración, hay que aplaudir a las autoridades del Tesoro por incrementar y ampliar las sanciones lo cual significa congelamiento de bienes y cancelación de visas al círculo más estrecho a los testaferros, aquellos con los que la cleptocracia que gobierna Nicaragua es decir esa mafia que se ha apoderado del pais y que usufructa de los bienes, de los recursos del pais como una verdadera dinastía, la dinastía Ortega Murillo esté siendo hoy día cada vez con mayor énfasis objeto de sanciones, porque sin estas sanciones no va a mejorar las condiciones en Nicaragua" dijo Vivanco durante la cadena de medios independiente Nicaragua Actual, Despacho 505, La Lupa y 100% Noticias.

Anuncio d @USTreasury fortalece sanciones del #NicaAct contra el régimen corrupto de #Ortega y violadores de derechos humanos. Me enorgullece haber logrado q se convirtiera en ley y continúo c/ mi compromiso al pueblo de #Nicaragua en su lucha por restablecer el orden democrático — Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) July 17, 2020

Para Vivanco estas sanciones son valiosas ya que es el único "lenguaje que comprende la dictadura nicaragüense" que es la presión internacional y de las sanciones, "de tal modo nos parece no sólo oportuno, sino al mismo tiempo plenamente justificado que se estén sancionando a estos hampones que hacen parte de la dictadura de Nicaragua" manifestó Vivanco.

Human Right Watch ha seguido de cerca la represión en Nicaragua por parte del régimen sandinista y consideran que hay fundamentos sólidos para que se apliquen las sanciones porque el régimen, sus familiares y testaferros muestran "ilegalidades de lavado de dinero, lavado de activos, manejo corrupto de bienes" y que confirman "que estamos ante una dictadura que no solo ha cometido crímenes de lesa humanidad, no sólo ha cometido atrocidades masivas en Nicaragua" y que mantienen presos políticos, por lo que Vivanco espera que "Estados Unidos y la Unión Europea sigan adelante en su decisión, en sus políticas de aislar a este régimen tratándolos como lo que son: parias internacionales" expresó José Miguel Vivanco.