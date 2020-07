"Nunca más 19 de julio" fue el hashtag más mencionado de twitter en Nicaragua

Este 19 de julio los tuiteros en Nicaragua estuvieron bien activos para posicionar cinco hashtag durante este día que el FSLN celebró el 41 aniversario de la revolución sandinista y la mayoría de sectores de oposición al régimen organizaron varias dinámicas enmarcadas en una "contramarcha azul y blanco" para mostrar el rechazo al dictador Daniel Ortega.



Manuel Díaz creador de Bacanal nica y especialista en marketing digital, hizo un monitoreo de las redes sobre todo de twitter y hasta las 7 de la noche observó que el hashtag más mencionado en Nicaragua fue #NuncaMas19deJulio" con más de 47 mil menciones, seguido de #VencemosVenceremos que utilizaron simpatizantes del régimen, que tuvo un poco más de 40 mil menciones, al corte de dicha hora.



"En caso de twitter ahí podemos ver que la mayoría de los usuarios que usaron el hashtag del gobierno lo comenzaron a usar entre las 4 ó 5 de la tarde. En resumen hay momentos en que los hashtag del gobierno puntean, pero si hacés la suma en todo el día siguen siendo minoría por lo menso hasta las 7.30 pm pero han mantenido el trabajo disciplinado" analizó Díaz quien dice que esa disciplina hace que los hashtag que utilizan se observan "voluminosos".

En el caso de los autoconvocados opositores al régimen "no hay una disciplina militar" y su comportamiento es "cuesta arriba cualquier convocatoria, es convencer a la gente, después va a llegar alguien esto no, esto sí, siempre es una cuestión máss difícil y eso lo ves en los hashtag que usamos los que no somos del gobierno que hay una dispersión, mientras que los otros dos del gobierno es casi mecánico" observó Díaz quien considera que pese a esa disciplina de los activistas de Ortega y Murillo, se posicionó de forma mayoritaria el hashtag "Nunca mas 19 de julio".

"Es tal el sentimineto de respulsión a la celebración del 19 de julio, que ya nadie se acuerda de Somoza, (el dictador derrocado en julio de 1979), se acuerdan que es del frente sandinista y es una celebración que no queremos tener, es lo que yo leo apartir de esta información" expresó el especialista en marketing digital.



Díaz aclaró que estas estadísticas parecieran hacer creer que la opinión sobre el apoyo o no al régimen es dividida, pero no es así.

"En términos reales, porque en Nicaragua estamos 80/20 de toda la vida, ni siquiera que porque en julio se estrenó como asesino Daniel Ortega y tiene 20%, tiene 20% desde que existe....él siempre ha tenido su 20% y siempre lo ha tenido y esto no lo representa, aqui pareciera que estuvieramos 50 y 50 lo cual es totalmente falso" manifestó Díaz quien calcula que en el país hay un millón de usuarios en twitter y que el 80% está en contra de Daniel Ortega.

En la radiografía de los hashtag que hizo Díaz observó "dos picos grandes que son vencemos venceremos, parecieran todo menos orgánico...no descarto que mas de alguno de estos grupos sean automáticos, que alguien apretó un botón y comenzaron a salir un montón de mensajes en twitter con ese hashtag aunque no sean seres humanos los que los estan haciendo, que es lo que comúnmnete le llaman boot" explicó el director de Bacanal nica quien está exiliado en Estados Unidos por su crítica constante en su blog al dictador Daniel Ortega.