150 nicas provenientes de Panamá y Costa Rica varados en Peñas Blancas, régimen impide ingreso

Unos 150 nicaragüenses prevenientes de Panamá y Costa Rica están varados desde la tarde de este lunes en la frontera de Peñas Blancas, ya que las autoridades de migración de Nicaragua no les permiten el ingreso.

En un audio que circuló en whatsapp, uno de los afectados relató que durmieron en la calle con sus maletas y que les han puesto mil peros o impedimentos para su ingreso pese a que llevan las pruebas de coronavirus realizadas el pasado sábado 18 de julio.

"El pretexto es presentar la prueba del coronavirus hecha al menos en 72 horas antes, aqui la traemos la prueba del coronavirus en digital que se hizo el sábado 28 y se mostró y ahora dicen que es en físico, han puesto peros para todo y no dan respuesta" dijo un nicaragüense que prefirió el anonimato.

El abogado Yáder Valdivia del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más Impunidad, expresó que les preocupa "la situación de estas personas que han manifestado las pésimas condiciones en las que se encuentran. Exigimos al Estado de Nicaragua que cumpla y respete el derecho de los nicaragüenses de ingresar a su país, dijo en un video.

"No dejan pasar a la gente, hay más de 150 personas, hay niños, hay bebés, hay personas mayores, no nos han traido ni una botella con agua" reiteró uno de los nicas varados quien se quejó también porque no permiten el ingreso de vendedores ambulantes para por lo menos comprar una botella de agua y alimentos.