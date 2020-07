OPS toma en cuenta fuentes "no oficiales" para evaluar covid-19 en Nicaragua, ante falta de informes creíbles del régimen

11:25 a.m.

El régimen de Daniel Ortega aseguró que solamente 91 personas han muerto por coronavirus en Nicaragua. Al respecto, el Director de Emergencias en Salud de la OPS, doctor Ciro Ugarte señaló que para evaluar correctamente la situación epidemiológica se debe autorizar el ingreso de un equipo de la Organización Panamericana de la Salud al país.

“A fin de evaluar correctamente la situación epidemiológica se ha solicitado que se le permita enviar a un grupo de expertos todavía no se recibió autorización del gobierno para poder viajar, a fin de respaldar la respuesta de Nicaragua a la pandemia, pero también para fortalecer nuestra propia capacidad a nivel del país” señaló Ugarte.

Según el funcionario de OPS, la información que brinda el régimen sandinista es insuficiente para conocer el avance del virus “Nicaragua sólo notifica una vez por semana y no ha notificado información epidemiológica en detalle, según se establece las regulaciones sanitarias internacionales, a pesar de diferentes solicitudes por escrito y orales, entonces esto incluye datos desagregados por género, edad, lugar, número de prueba. Hemos solicitado, pero no hemos recibido esta información. Esta falta información no ha permitido a la OPS evaluar correctamente la situación y ante la falta de información oficial transparente”, indicó.

Ugarte manifestó que también evalúan las fuentes no oficiales para entender la situación del COVID-19 “las fuentes no oficiales son las que se tienen que tener en cuenta para evaluar la situación y entender mejor qué es lo que está ocurriendo dentro del país, en especial para la población por qué la población debe implementar medidas de protección que incluye el uso universal, mascarillas, lavado de mano, el distanciamiento social”.