Declaran culpables a 5 reos políticos de isla de Ometepe y se ensañan con Celia Cruz

Este martes concluyó el juicio oral y público en contra de cinco reos políticos de la isla de Ometepe a quienes el juez Melvin Vargas, juez séptimo distrito del crimen declaró culpable por el delito de "obstrucción de funciones agravada" a cada uno, pero en el caso de Amilcar o Celia Cruz se ensañaron al imponerle el delito de "secuestro extorsivo agravado".

"Hubo una saña por parte del judicial y fiscalía en vista que la única acción atribuida a Celia es la grabación de un video donde aparece el oficial Noel en la cancha de Esquipulas, y por esta acción fue encontrado culpable por secuestro extorsivo agravado donde la fiscalía pide 11 años de prisión para Amilcar" confirmó su abogado Eberth Acevedo de la CPDH.

Recuerde Leer: CPDH: Fue un asesinato agravado, muerte de Jorge Rugama quien gritó Viva Nicaragua Libre

Según Acevedo "no existe el secuestro extorsivo" ya que cuando el oficial Noel Reyes se cae de la patrulla y "supuestamente es golpeado por pobladores de Esquipulas, oficiales de policías relataron en juicio de que él (Amilcar o Celia) se encontraba en su negocio poniendo música alusiva a los 2 años que se estaban cumpliendo de las protestas que empezaron en el 2018, por tanto el no pudo haber secuestrado a Noel" argumentó Acevedo quien "no lo ocultó en vista de que Noel decidió ir a casa de un señor conocido como la caituda el cual dijo que él era su amigo y lo ayudó, Amilcar tampoco lo retuvo y tampoco lo sustrajo de ningún lado por lo tanto el delito de secuestro nunca fue probado en juicio oral y público" reiteró el abogado de CPDH.

Lea También: Policía sandinista omite móvil político en homicidio a opositor en La Trinidad, Estelí

La abogada María Oviedo, defensora de la rea política Juana López Aleman, explicó que la encontraron culpable del delito de "obstrucción de funciones" la eximieron al igual que al resto de los delitos de robo agravado de un arma, portación de armas, lesiones graves, e intento de homicidio.

"Gracias a Dios nosotros las defensas logramos dejar al descubierto las mentiras y montaje de la policía y el judicial solo condenó a Juana por el delito de obstrucción de funciones agravado y nosotros hicimos la petición de la pena mínima de 1 año de prisión y que tomara en cuenta el judicial las atenuantes que se le deberían de reconocer que es rea primaria no tiene antecedentes y la pena natural, por lo que doña Juana fue brutalmente golpeada por oficiales de policía y eso quedó demostrado en juicio a través de un dictamen médico legal y solicitamos a la vez la suspensión de ejecución de pena que es un beneficio penitenciario que la autoridad judicial, juez sentenciador puede otorgar en sentencia y esto quiere decir que doña Juana pueda estar cumpliendo su condena con otras medidas distintas a la prisión" manifestó Oviedo quien pidió la pena mínima de 1 año y fiscalía solicitó 2 años.

En el caso de los presos políticos Edwin Javier Mora Cajina y Edman Jean Carlos Mora Ortiz, defendidos por Yonarqui Martínez fueron encontrados culpables por "obstrucción de funciones", la fiscalía solicitó 3 años de cárcel "yo pedí un año de prisión, hay probabilidades grandes que le den la pena mínima" refirió Martínez quien insistió en que tanto Edman como Edwin tienen atenuantes y no tiene antecedentes.

Leer más: Incendio en la casa fue provocado reitera familia de Estelí opositores del dictador Daniel Ortega

El quinto procesado en esta causa es Justo Emilio Rodríguez López, quien también fue encontrado culpable por "obstrucción de funciones". La fiscalía pidió pena de 4 años de cárcel y su defensa el doctor Ebert Acevedo solicitó 1 año y 4 meses que es la mínima.

"Además se pidió una suspensión de ejecución de la pena en vista que reúne todos los requisitos de ley, es reo primario, el delito es menos grave y la pena impuesta es menor a 5 años" manifestó Acevedo.

Hay dos otros presos políticos de la isla de Ometepe, cuyo caso se lleva en cuerdas separadas y todavía está en proceso el juicio de Yubrank Abel Mora Romero y Engel Joel López.