Nicas varados en Peñas Blancas amenazados por antimotines

Este sábado, cientos de nicaragüenses cumplieron una semana de estar varados en la frontera de peñas blancas. El régimen de Daniel Ortega impide el ingreso de connacionales hasta que presenten el examen negativo COVID-19.

La mayoría de los compatriotas se mostraron anuentes a ser sometidos a las pruebas del coronavirus de forma gratuita, sin embargo funcionarios del ministerio de salud y migración nicaragüense les notificaron “así no funcionan las cosas”.

El miércoles, el régimen Ortega-Murillo envió antimotines de la sancionada policía sandinista a la frontera para contener a los nicaragüenses que salieron de Costa Rica. En una cobertura especial, algunos ciudadanos denunciaron que antimotines los amenazaron “el problema es que no puedo darle entrevista, nos han amenazado, el muchacho que dio entrevista ayer, se lo tuvieron que llevar, Costa Rica le dio refugio porque lo amenazaron” expresó una ciudadana bajo anonimato a 100%Noticias.

Leer más: Observatorio Ciudadano alerta que COVID-19 podría estar diseminándose en zonas rurales de Nicaragua

Yader Valdivia del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más confirmó a 100%Noticias que recibieron denuncias “de manera individual no ha expresado que están siendo amenazados por la policía que no pueden dar declaraciones, los que han dado declaraciones lo han hecho porque ya no soportan la situación que están viviendo acá”

Un ciudadano expresó “supuestamente disque lunes o martes resuelven, aquí nos vamos a morir todos, con lluvia y de todo”. La dictadura sigue sin dar respuesta a los connacionales.

#LoÚltimo Este es el testimonio de Carmen quien fue expulsada por el ejército sandinista junto a sus 4 hijos. Nicaragüenses que rechaza el régimen https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/uZnSf2Vy47 — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) July 25, 2020

Otro nicaragüense señaló “mucha gente se ha arriesgado a irse por monte, pero llegaron noticias que los tienen presos al otro lado”.

En medio de las condiciones inhumanas en las que se encuentran expuestos, llegaron al lugar miembros de la Iglesia Luterana de Costa Rica, El Servicio Jesuita para Migrantes, Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (Cenderos) y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + para llevar víveres.

Leer más: Migración de Costa Rica exigirá prueba COVID-19 para viajar a Nicaragua

Nolberto Sánchez, Coordinador de la Iglesia Luterana de Costa Rica informó a 100%Noticias que entregaron alimentos, agua y dulces “El Servicio Jesuita trajo paquetes de higiénicos tanto para hombres como para mujeres y la iglesia con Luterana estamos trayendo alimentos, bebidas, agua y algunos confites para los niños y niñas, en apoyo humanitario en tanta necesidad. Esperamos se les permita el libre tránsito a estas personas que salvaguarden la integridad humana y la salud física y emocional de todas las personas”, indicó.