Sancionada policía sandinista agrede a menor de edad en allanamiento ilegal en El Cuá

A las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se presentó Johana Martínez Torrez, a interponer su denuncia pública, asegurando que la sancionada policía sandinista agredió a su hija una menor de edad y arrestó a dos de sus hijos, así como también allanó ilegalmente su casa de habitación en el municipio de El Cuá.

“Vengo a denunciar a la policía del Cuá por que el día 15 me agarraron a mis hijos y después llegaron a mi casa el día 16 haciendo desastres, me agarraron a la niña de 14 años, me le pegaron solo por exigir una explicación del porque estaban entrando de esa manera a la casa” dijo Martínez en sus declaraciones este martes 28 de julio.

El motivo por el cual los oficiales del régimen de Daniel Ortega le tomaron videos con el arma a su hijo, fue por que quieren adjudicarle la muerte de un oficial que asesinaron recientemente en El Cuá, “mi hijo tiene prueba de que es un buen chavalo limpio, no tiene porque esa gente ser sinvergüenza” agregó Johana Martínez.

Por su parte el asesor legal de la CPDH Pablo Cuevas aseguró “que todo inició con un allanamiento ilegal, nunca el presentaron la orden respectiva según manda la norma… nosotros estamos tomando la denuncia e iniciaremos procesos investigativos, recogiendo información para seguir procedimientos, realizaremos diligencia en el presente caso” enfatizó el abogado de la CPDH.