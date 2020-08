Sobreviviente de plan limpieza en León solicita ayuda

Carlos Ruiz, sobreviviente del plan limpieza ordenado por el régimen de Daniel Ortega en la ciudad de León, solicita ayuda para una serie de medicamentos. Ruiz dijo a 100% Noticias que quedó prácticamente inválido producto de un balazo que recibió.

“Yo quedé inválido porque me dieron un balazo en la pierna, me quedó rígida, me operé, me dió una cosa que hizo que se me pusiera negra la piel, tengo el talón en carne viva y me salió una fistula para lo cual se necesita la cantidad de 1000 córdobas para hacerme unos exámenes y comprar unos parches” aseguró a 100% Ruiz está víctima de la dictadura Ortega Murillo.

El exatrincherado de León sufrió este daño físico el pasado 12 de julio de 2018. Para hacer llegar tu donación puede escribir o llamar al +505 8288 7334 y de esta manera coordinar para entrega del donativo.

Ruiz al igual que miles de nicaragüenses fue víctima de la operación limpieza que ejecutó la policía sandinista junto a paramilitares.