Arquidiócesis de Managua habilita cuentas para apoyar reconstrucción de la Capilla Sangre de Cristo

La Arquidiócesis de Managua habilitó dos números de cuentas bancarias en las que la feligresía podrán apoyar la reconstrucción y restauración de la Capilla Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, tras el “acto terrorista” que denunció en Nicaragua el Cardenal Leopoldo José Brenes, el pasado 31 de julio 2020.

El Sacerdote Said Ruiz informó a 100%Noticias que los fieles tenían intenciones de colaborar y solicitaban los números de cuenta bancaria, por tal razón, la Arquidiócesis puso a disposición de todos los fieles las cuentas “una meta no la tenemos, por supuesto se dará un informe debidamente detallado para dar a conocer al pueblo cuánto se ha recaudado y después que se haya tomado una decisión explicar en que será empleado este dinero”, explicó.

Ruiz expresó que el Arzobispo Metropolitano aún no decide si la imagen de la Sangre de Cristo será restaurada o no “el tema de la reconstrucción o no de la imagen de la Sangre de Cristo le corresponde tomar una decisión directamente al señor Arzobispo, después de haber escuchado a su consejo presbiteral y algunas personas expertas en este tema. Hasta este momento el señor arzobispo no ha dado conocer una decisión oficial de que si se restaura o no la imagen, tenemos que esperar que él tome la decisión y la dé a conocer de manera oficial” señaló. En caso que la estructura no sea restaurada, el sacerdote agregó que la imagen pasará a un proceso de preservación.

Los fieles que deseen hacer su aporte de manera personal pueden llevarlo a Catedral de Managua y entregarlo únicamente a los Sacerdotes Luis Herrera, Said Ruiz y a Sor Karla Muñoz.

A continuación las cuentas habilitadas:

Banco Lafise:

Capilla Sangre de Cristo

Córdobas #100600991

Dólares #101600139

Banco Banpro:

Leopoldo José Brenes Solórzano/Sangre de Cristo

Córdobas #10010400012071

Dólares #10010410008466

Su Eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo Metropolitano de Managua, agradece a todas las personas que han... Publicado por Catedral de Managua Inmaculada Concepción en Lunes, 10 de agosto de 2020

La imagen, que antiguamente se le conoció como "El Señor de los Milagros" ha sido venerada por creyentes que llegan a visitarla desde todo el país, sobrevivió intacta a cuatro terremotos, incluyendo a los que destruyeron por completo la capital en 1931 y 1972.