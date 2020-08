CPDH denuncia cacería de excarcelados políticos, en 24 horas detuvieron a tres personas

El abogado Pablo Cueva de la Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció la cacería de excarcelados políticos que la dictadura de Daniel Ortega realizó en las últimas 24 horas.

“En las últimas horas se ha reportado la detención de 3 usuarios, los jóvenes que han participado en las protestas y han tenido una actitud activa por la defensa de sus derechos constitucionales, me refiero a kennis José Vargas, Bryan Kessler, y William Balmaceda… presumimos que hay una verdadera cacería por parte de las autoridades policiales, que de manera ilegal han allanado sus viviendas” destacó Cuevas.

De igual manera señala que pese a que la sancionada policía sandinista no presenta orden de captura los han detenido “CPDH está sumamente preocupado por este recrudecimiento de la acción represiva de las autoridades, no podemos imaginar con qué fines están haciendo estas acciones, abusivas y violatorias de derechos humanos y constitucional” recalcó el abogado de la CPDH.

También el Centro nicaragüense de derechos humanos, CENIDH, conedenó estas detenciones arbitrarias en contra de los excarcelados políticos y el hostigamiento a sus familias.

🔴URGENTE @cenidh CONDENA la nueva escalada de represión, hostigamiento, persecución y detenciones arbitrarias por parte del gobierno en contra de excarcelados políticos y sus familias. @cenidh recibió información de 3 recapturas; William Balmaceda, Kennis Vargas y Brýan Alemán. pic.twitter.com/rKGunRlrJy — Cenidh (@cenidh) August 14, 2020

Gretel Gómez miembro de la Organización de víctimas de abril, OVA, denunció en sus redes sociales sobre la captura de Kennis José Vargas quien había pasado "más de un año en esas masmorras y salió el 30 de Diciembre con más de 90 presos políticos, entre los que venía mi hijo Hansel Quintero G uno de los Aguadores"

Doña Gretel informó que esperaba en su casa a Kennis quien le ayudaría a "arreglar una bodeguita" y como logró conseguir un trabajo como conductor no pudo llegar, "a veces no tiene que comer pero siempre buscando qué hacer para mantener la esperanza" dijo Gómez.

"Ya no hay palabras para pedir empatía de la Oposición para que una vez dejen de dar tiempo a Ortega con su mega proyecto de elecciones, igualito que el canal interoceánico, MENTIRAS y MAS MENTiRAS.....y ustedes lo saben UNAB, ACJD y Movimiento Campesino. Por qué se empeñan en no querer asumir la responsabilidad de una táctica fallida, no es primero elección para tener libertad es primero libertad para poder elegir. Es muy simple" reclamó la también miembro de OVA.

Doña Gretel nuevamente hizo un llamado a la unidad para "sacar a los presos políticos".