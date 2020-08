Recapturan a excarcelado político e intentan abusar sexualmente de su hermana, denuncia su madre

El excarcelado político Kesler Alemán fue recapturado este viernes por oficiales de la sancionada policía sandinista de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) cuando el joven se encontraba en el gimnasio, así lo denunció su progenitora María Mercedes Alemán.

En una entrevista a la plataforma digital Boletín Ecológico, Alemán denunció que oficiales de la policía allanaron ilegalmente su vivienda, golpearon a menores de edad e intentaron abusar de su hija de 20 años.

“Fui al distrito seis para saber porque se habían llevado a mi hijo, nos dijeron que nos iban a atender, cuando mi hija de 20 años que se quedó con los niños y un joven síndrome de Down me llama y me dice madre venite, necesito que te vengas, la policía rompió el candado y están intimidando a los niños los niños, a mi hija le dijeron que se quitara la ropa, esos son abusivos”, denunció Alemán al Boletín Ecológico.

Según la denunciante, la policía andaba buscando armas “me dejaron una hoja que estaban buscando armas, ¿qué armas?. La única arma que yo mantengo es mi biblia, es lo único, que dejen en paz a todos los jóvenes, el gobierno no puede hacer estas cosas, no es justo lo que nos están haciendo, no tengo armas, ni drogas, no tengo nada porque andan poniendo que uno tiene armas”.

La madre del recapturado político increpó a la policía a capturar delincuentes que andan asaltando y dejar en paz a personas inocentes “lo que deberían hacer es ir agarrar a tanto delincuentes que ha salido, que andan robando, que andan violando y hasta asesinando, a esos delincuentes deberían ir a buscar, no a personas inocentes como nosotros que somos pobres y como madre estoy super enojada con el gobierno porque es mi hijo y no tienen autoridad de tocar a mis hijos” manifestó.

Alemán denunció que la policía sandinista también allanó la casa de la esposa de su hijo “yo necesito que dejen libre a mi hijo, que lo dejen libre porque no es ningún delincuente, es un hombre que siempre ha estado con su esposa y su hijo, imagínese que fueron allanar la casa de la esposa”,indicó.

El Centro Nicaragüense de Derechos Huanos CENIDH documentó la denuncia de la señora Mercedes Alemán, mamá de excarcelado político Bryan Alemán recapturado hoy por policías.

🔴URGENTE @cenidh recibió denuncia de doña Mercedes Alemán, mamá de excarcelado político Bryan Alemán recapturado hoy por policías quienes posterior a detenerlo allanaron la casa de su progenitora, mientras esta preguntaba por él en el Distrito Seis sin recibir información. pic.twitter.com/f70EbSCpbM — Cenidh (@cenidh) August 14, 2020

Kesler Alemán fue capturado por primera vez el pasado 24 de mayo del 2019 cuando salía de la casa de la dueña de la caponera que conducía. El Ministerio Público sandinista lo acusó por posesión de drogas, pero su detención tenía motivaciones políticas pues participó como autoconvocado atrincherándose en la UPOLI, en marchas azul y blanco, y realizó otras expresiones de protesta como tirar papelillos y chimbombas azul y blanco.