Policía sandinista encarcela al excanciller Francisco Aguirre Sacasa por receptor de cosas robadas

La policía sandinista detuvo al excanciller de Nicaragua Francisco Aguirre Sacasa por ser supuestamente "tope" de artículos robados como lo son dos campanas que varios sujetos robaron en la iglesia San José Obrero de Granada y que supuestamente el excanciller les compró.

El exdiplomático supuestamente pagó casi 3,400 córdobas, según el relato de los supuestos autores del robo. Aguirre Sacasa fue presentado junto a 7 personas más en la sede de Plaza El sol de Managua. El robo se cometió el pasado 03 de agosto.

La Policía sandinista presentó un extracto de video donde aparece Aguire Sacasa dando una declaración a una oficial "yo le dije que yo no pagaba mas de 50 dólares por las 2 y entonces él dijo que no, que tenía que pagar su taxi o su carro a Granada y todo lo demás, entonces le dije perfecto andate pues y yo me fui a mi oficina y al rato llegó a decir, no él, sino que através de uno de mis choferes que aceptaba los 100" y hasta ahí se cortó el audio.

“El día miércoles 12 de agosto a las 6 de la mañana, Policía Nacional conoció por denuncia del Sacerdote Santos Leonardo Murillo Martínez, párroco de la iglesia San José Obrero de la ciudad de Granada. El robo de dos campanas de material de bronce, propiedad de la Parroquia San José Obrero, ubicada en la Calle Palmira en la ciudad de Granada”, expresó el Comisionado Victoriano Ruiz Urbina, Segundo Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial.

Leer más: Ladrones barren con todo en vivienda de León

"Los detenidos José Ramiro Bermúdez Manzanares “Alias Kike”, Félix Antonio Rivas Lumby “Alias Pulpo”, Noel Giovanni Díaz Castillo “Alias Pipa” y Darwin Osvaldo Martínez Vargas “Alias El Nuero” (prófugo) , planificaron el robo de las campanas de la casa de la parroquia San José Obrero. El día 03 de agosto a la una de la madrugada los delincuentes se desplazaron en el vehículo Toyota taxi GR 15171. Ingresaron al área frontal de la parroquia robaron las dos campanas y las trasladaron en taxi a la casa del delincuente preso José Ramiro Bermúdez Manzanares ubicado en el barrio San Ignacio en Granada. En entrevista al delincuente José Ramiro Bermúdez Manzanares refirió que ese mismo día se desplazaron en taxi a la casa de Francisco Javier Aguirre Sacasa ubicada en Managua, a quien le vendió las dos campanas robada por la cantidad de 3,400 Córdoba", detalló el Segundo Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial.

Uno de los detenidos, según la Policía, supuestamente ya conocía al excanciller porque en ocasiones anteriores le habría comprado objetos de antigüedad.

“La Policía realizó allanamiento y ocupó las dos campanas de bronce en la casa de Francisco Aguirre Sacasa”, detalló el jefe policial Victoriano Ruiz.

Leer más: Grabriel Ramírez Somarriba se siente en el olvido, lleva 14 meses preso

Aguirre Sacasa es una voz crítica a la dictadura de Daniel Ortega y de la oposición nicaragüense. El exdiplomático, detenido en la madrugada de este sábado, fue en embajador en Washington donde mantiene cercanía con senadores y congresistas demócratas y republicanos.