Kevin Monzón: la Coalición Nacional no puede estar parqueada, la presión tiene que ser en las calles

El ahora famoso tiktoker Kevin Monzón, que se ha convertido en el dolor de cabeza del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, hizo un llamado a los miembros de la Coalición Nacional a realizar presión en las calles para la libertad de los presos políticos.

Monzón de 20 años de edad, es un jovencito habitante del barrio Jorge Dimitrov, quien ha tenido notoriedad luego que la policía sandinista lo encarceló el 31 de julio y lo mantuvo en el chipote 8 días, hasta que lo acusaron de amenazas a un taxista sandinista, que según Monzón fue él quien lo amenazó con matarlo con punzón cuando salía de la Universidad centroamericana, UCA el pasado 14 de julio.

PUEDE LEER: Por videos en tiktok contra Rosario Murillo y Daniel Ortega, metieron preso a Kevin Monzon

"El único metodo que me quedó es protestar en mi cuenta de tiktok" dijo Monzón en 100% Noticias y comentó que él era de los que salía a las marchas, a piquetes, pero ahora le preocupa que todo "está parqueado, yo andaba en las calles, no pertenezco a ninguna organización, mi lucha es con mi pueblo, no soy parte de ningún partido político".

El tiktoker que ahora tiene más de 20 mil seguidores en dicha aplicación, hizo un llamado a los miembros de la Coalición Nacional a retomar las calles.

"La presión tiene que ser en las calles y decirle a la gente que tenemos que seguir, la Coalición no puede estar parqueada como ha estado y estar metiendo a ese poco de partidos zancudos no se puede, pues el pueblo luchó por una sola causa por la libertad, la democracia en el país y creo que ahora han salido muchos oportunistas al rodeo" cuestionó el tiktoker.

A Monzón le duele el silencio, que la oposición organizada estén "calllados mirando la represión del régimen y no meten presión".

Las amenazas en su contra llegan todos los días, él realiza venta de ropa en línea y su fuerte crítica y hasta burla a veces hacia los fanáticos sandinistas y a la pareja dictadora, le ha costado persecución, asedio, amenazas y carceleadas "no me van a quitar a mí el deseo de seguir luchando por Nicaragua" dice con firmeza.

SIGA LEYENDO: Kevin Monzón fue amenazado por su acusador que ahora se hace víctima, juicio del tiktoker va el 8 de septiembre

"Fueron 8 días que me tenían en zozobra, no daban información a mi familia, ni a mi, fue doloroso, me metieron a una celda donde había una plaga de jelepates, fue terrible" se lamenta y denuncia que hasta lo desnudaron "comí en bolsa, pasé en boxer cuando me llevaron al juzgado me ponían desnudo a hacer sentadillas para burlarse y eso es una violación a los derehcos humanos" aseveró Monzón.