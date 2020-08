10 a.m.

La periodista sandinista Tirsa Sáenz criticó las aglomeraciones de ciudadanos que no tomaron las precauciones para prevenir el COVID-19 en el programa del periodista Alberto Mora en el oficialista Canal 4.

“Yo creo que nos estamos relajando, eso me parece muy delicado, he visto actividades y todo eso que me parece una soberana irresponsabilidad, insisto en que las autoridades deben de advertir porque hay gente que ha salido desatada a las calles, incumpliendo todo, incumpliendo todo absolutamente todo”, manifestó Sáenz en el programa.

En su intervención la periodista sandinista mencionó la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Comandante Germán Pomares Ordóñez 2020 a la cual asistieron más de 10 mil personas al Estadio Nacional Dennis Martínez, así como, las fiestas patronales en Juigalpa, Chontales y Granada.

“Es una cosa yo creo que deberían de preocupar a las autoridades de salud, esta situación en el Estadio Nacional, lo vimos en Juigalpa y Granada”, expresó Sáenz. Inmediatamente intervino el periodista Alberto Mora para justificar las concentraciones “pero son situaciones muy espontáneas, viste la gente que se ha ido a buscar al santo”, lo que fue refutado nuevamente por Sáenz “el hecho que sean espontáneas, no significa que no sean irresponsables”, aseveró.

#Nicaragua Callan en vivo a periodista sandinista tras criticar aglomeraciones que promueve el régimen de Daniel Ortega pic.twitter.com/8fTa0mtpyj — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) August 18, 2020

Ante la reacción de Sáenz, Mora no le quedó de otra que intervenir por segunda vez siempre justificando el relajamiento de las medidas de protección que hay en la población debido a la falta de información sobre la situación del país.

“Sí, pero perate, te estoy diciendo que la gente igual que vemos gente en las playas en otros lados, la gente sale desesperada por eso es que ahora están diciendo que no saben con qué grupo empezar con los adultos mayores o jóvenes”, manifestó Mora.

Al respecto, el director de Emergencias en Salud de la OPS, doctor Ciro Ugarte se pronunció sobre las concentraciones en Nicaragua “una de las medidas más importantes para reducir la transmisión es el distanciamiento físico y por supuesto los eventos públicos con gran aglomeración de las personas es un momento muy propicio para que el virus pueda transmitirse de una persona otra, deberían de reducirse eso se hace en todo el mundo. El no cumplir con las medidas de distanciamiento sobre todo en condiciones en que hay una aparente bajar en el número de casos, puede luego repercutir en un incremento muy importante de casos y un incremento masivo de contagio provocando una repercusión directa en la mortalidad porque los servicios de salud se saturan es muy corto plazo, no hay que bajar la guardia”, indicó.

El régimen de Daniel Ortega es el principal promotor de las aglomeraciones a través de las alcaldías sandinistas en todo el país.