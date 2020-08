Sancionada policía sandinista se burla de joven que denunció acoso sexual

A través de un video divulgado por la red social de Noticias de Bluefields Jalikza Raudez Arróliga, denunció a la sancionada policía sandinista por no tomar en serio la denuncia de acoso que llegó a interponer en contra de un vecino quien con total descaro y "perversión se masturbó en las afueras de su casa" relata la víctima.

“Tengo un vecino que es acosador, le gusta decir palabras obscenas, no solo a mí, sino que ya es costumbre de él de estar acosando a las muchachas… hace dos semanas estoy sola en mi casa ya él ha estado viniendo a estar rodeando la casa… resulta que él estaba vigilándome desde afuera del cerco de mi casa, entonces él estaba masturbándose, en ese momento me puse nerviosa y le comencé a gritar diciéndole que se fuera” señaló Raudez.

Según la afectada el sujeto estaba buscando la manera de entrar y pasar el cerco de su casa por lo que ella tuvo que llamar a las demás vecinas quienes salieron para auxiliarla y poder hacer que el hombre se fuera de la vivienda, además destaca que pese a que el sujeto andaba con la cara tapada logró reconocerlo y que corresponde al nombre de Oscar Eduardo James.

Lamentablemente la actitud de los oficiales del régimen de Daniel Ortega fue que cuando la víctima llegó a interponer la denuncia en la Policía los agentes se reían, y le sigirieron buscarse un novio, le cuestionaron el por qué tenía su ventada abierta, por lo que Raudez considera que minimizan la situación y lo que ella quiere es evitar algo peor en el futuro.

“A la hora que puse la denuncia está otro muchacho y entre ambos oficiales se voltearon a ver y se pusieron a reír y me puse a pensar como va a pasar esto que se me estén burlando, me puse seria y les dije es en serio que vengo a poner una denuncia… hicieron mal redacción de mi denuncia y me preguntó que porque tenia la ventana abierta de mi casa a esa hora de igual manera otra oficial me preguntó si no tenia novio, y le dije que no y me respondió diciendo que debería de buscarme uno” destacó la joven victima de acoso sexual.