Compañera de vida de Hader González rechaza versión del Ejército, "él no es delincuente"

La compañera de vida del abogado Hader González detenido por el Ejército el pasado 15 de agosto, refutó la versión del Ejército de Nicaragua que catalogó como "delincuente" a González y a Cristian Meneses.

La institución militar dijo a medios de comunicación que capturaron a los dos nicaragüenses al momento de "cruzar por pasos no habilitados hacia territorio costarricense", pero la esposa de González dice que es alrevés que Hader decidió salir de Costa Rica para ingresar a Nicaragua porque la situación económica en la vecina del sur es bien agobiante y González había perdido su empleo y estaba en trámite de actualizar su carnet laboral.

"Quiero mostrarles que Hader estaba haciendo su proceso para integración social como ciudadano aqui en Costa Rica, aqui tenemos una capacitación del área recursos humanos, otro taller de ética, que lo hizo. otro de manipulador de alimentos através del Ministerio de salud de Costa Rica" dijo en entrevista con el periodista Héctor Rosales de Nicaragua Actual, y reiteró que "él no es ningún delincuente es un profesional como muchos nicaragünses que tuvimos que salir".

La compañera de González dijo que "él no estaba en la montaña, él no anda con Ejército ni grupos armados como se lo está señalando" y aclaró que el 4 de mayo solicitó a Migración y Extranjería que le actualizaran el carnet de permiso laboral.

"El día 15 de agosto de 2020, a las 05:00 horas de la mañana, el puesto militar fronterizo de Sarapiquí, del Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua, realizó patrulla de exploración en dirección a El Tambor, detectando movimientos altamente sospechosos de individuos que estaban en esta área, pretendiendo cruzar por pasos no habilitados hacia territorio costarricense", según un correo electrónico que envió el coronel Álvaro Rivas, vocero del Ejército, al Diario LA PRENSA.

"Él estaba retornando al país y dado que en condiciones que estamos no podemos hacer el uso legal del trámite de migración y él estaba entrando a Nicaragua por punto ciego" reiteró la compañera del abogado que estuvo exiliado y con quien tuvo contacto por última vez el viernes en la noche y ya el sábado, día de la captura, perdió comunicación.

Considera que Hader se desesperó en retornar a Nicaragua "fue una mala decisión o era eso o era la calle aquí en Costa Rica, en el exilio.

La compañera de Hader teme lo peor porque lleva seis días detenido y la Policía no los presenta físicamente, solo se informó este jueves a través del Ejército que los detuvo.

"Queda demostrado una vez más que el Ejército es el brazo represor, incumple derechos de la ciudadanía, esto es un abuso, hacen cosas que no son justas...pero me preocupa de porque no los han presentado todavía, no me quiero imaginar el grado de tortura y violencia que están pasando" dijo la actual compañera de vida de Hader.

Cinco días después de la detención de Hader González y de Cristian Meneses, el Ejército salió a dar su versión de los hechos, aceptó que los detuvo y que los entregó a la policía sandinista sin precisar en qué estación policial se encuentran.

El Ejército presentó fotografías y el croquis de la detención de los nicaragüenses cerca de Sarapiquí donde fueron detenidos, “al acercarse a los individuos se detectó que estaban vestidos de uniforme pinto que andaban pasamontaña, fusiles AK, pistolas, mochilas y uniformes militares, de los 4 individuos se capturaron 2 y dos más se dieron a la fuga, capturando a (Hader) Jean Humberto Gonzáles Zeledón y a Cristian David Meneses Machado, al buscar en las pertenecías de estos individuos encontramos la pistola marca Tauro calibre 380 serie jx73503 que pertenecía a Gregorio Francisco Quintero Balladares