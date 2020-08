Casi 14 millones de dólares ha incautado la policía sandinista en lo que va del 2020

En un artículo elaborado por el medio Infobae se destaca que La sancionada policía sandinista en Nicaragua parece ser la más afortunada del mundo. Encontrándose con pilas de dinero que el narcotráfico abandona o entrega a sus retenes sin mayor resistencia.

Según la información subministrada en lo que va del año, las incautaciones de esta forma ascienden a cerca de 14 millones de dólares (exactamente USD 13.764.996), una cantidad superior a todo el dinero decomisado durante el año pasado.

Hay que recordar que la madrugada del sábado 16 de mayo pasado una camioneta blanca, sin placas, se movilizaba en la carretera fronteriza que va de Somotillo a Chinandega, cuando en el kilómetro 188 encontró un retén policial. Los policías le hicieron la señal de “alto”. El conductor ignoró la orden y huyó, para, poco después, dejar el vehículo abandonado en la vía. ¡Sorpresa! La camioneta tenía un compartimiento oculto donde se encontraron 499.490 dólares. Un golpe de suerte.

De igual manera se destaca que el ultimo lote de dinero confiscado se anunció esta semana luego que agentes de la Policía encontraron 21 paquetes con 511.980 dólares entre un cargamento de sandías, en una camioneta que conducía el señor Ricardo José Ruiz Morán, en el occidental departamento de León.

Asimismo, el pasado 19 de julio, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraban el 41 aniversario de la revolución sandinista en la Plaza de la República, a 110 kilómetros de ahí, en Malpaisillo, la Policía detenía a un destartalado camioncito blanco en el que se encontró 1.523.425 dólares. El conductor, Álvaro José Mendoza Fajardo, de 40 años, fue el único detenido. Días antes, el 2 de julio, había encontrado otros 450 mil dólares en la mochila del ciudadano hondureño José Marcos Guevara, en El Viejo, Chinandega.

No existe informe oficial sobre el destino de esas sumas millonarias incautadas. Después de las presentaciones no se sabe públicamente que destino toma ese dinero.

Para la experta en temas de seguridad pública Elvira Cuadra señala que la incautación de grandes cantidades de dinero supuestamente provenientes del crimen organizado genera “dudas y desconfianza” en la población.

“Primero por las grandes cantidades que hay de por medio, segundo porque usualmente no se captura a ninguna persona o no se captura un grupo o célula vinculada con esa cantidad de dinero por su traslado, en la mayoría de los casos no hay otro recurso del crimen organizado como drogas, armas de fuego o personas involucradas, etc. eso genera mucha desconfianza porque no se sabe si es casualidad que se están dando esas capturas” explicó Cuadra a 100%Noticias.