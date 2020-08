Funcionarios del penal no dan información sobre salud del preso político Justo Rodríguez

Hasta el sistema penitenciario de Tipitapa Jorge Navarrete conocido como La Modelo, se presentaron, abogados de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), junto a familiares del preso político Justo Rodríguez, la mañana de este viernes 28 de agosto tras conocerse sobre el grave estado de salud, que está presentando, el ciudadano de 68 años, originario de la isla de Ometepe.

Los abogados de la CPDH, Eber Acevedo y María Oviedo, expresaron que el Sistema Penitenciario, negó brindarles información sobre la grave condición de salud, que está presentando Justo Rodríguez.

"En ventanilla ni si quiera nos quisieron recibir el escrito, en donde estábamos solicitando al director, que nos informaran sobre la salud de don Justo", aseveró la abogada María Oviedo.

Por su parte Emérita Rodríguez hermana del preso político, dijo que "yo quisiera que me dieran unos cinco minutos para saber qué tiene, me dicen que allí está tendido, quisiera saber qué tiene para traerle medicamentos".

Además, Acevedo destacó que si no hubiese sido por un familiar de otro reo político no se hubiesen dado cuenta del estado de salud de Rodríguez “él podría morir en la cárcel y sus familiares no se dan cuenta ni yo como su abogado” señaló el defensor de presos políticos.