ALERTA: Preso político Justo Rodríguez está grave y puede morirse

El preso político de la isla de Ometepe, Don Justo Rodríguez de 69 años de edad, se encuentra grave, no puede ni caminar por si solo y puede "fallecer" en cualquier momento, según informó un reo político a través de un audio que circula por whatsapp.

Doña Emerita Rodríguez, hermana de don Justo, se encuentra desde la noche de este jueves en Managua proveniente de la isla de Ometepe, ante la alerta que le llegó sobre la situación de su hermano a quien no ha podido visitar en casi 4 meses ya que es una señora de la tercera edad y en el penal por motivos del covid-19 no permiten las visitas a los adultos mayores.

"Mi hermano está grave, vengo pegando carrera de la isla, ya no hallo qué hacer, dicen que no se levanta no puede caminar, que mejor lo saquen" pidió doña Emérita al comunicarse con 100% Noticias.

Don Justo solo tiene a sus hermanos como familia, no tiene hijos, ni esposa, él tiene problemas mentales, según nos informó el pasado 15 de julio su abogado Eber Acevedo de la CPDH, que observó que durante el juicio se quedaba ido, perdido y no sabía ni de qué lo acusaban y por qué estaba preso. Además que algunos presos comunes lo trataban mal por el mismo problema de don Justo quien es como un niño.

"Estoy preocupada porque recibí cuatro llamadas, el señor está grave" reiteró la defensora de derechos humanos Yonarqui Rodríguez quien fue también del cuerpo de abogados de los acusados de la isla de Ometepe.

En el audio que hizo circular un preso en la Modelo de Tipitapa, hacía un llamado urgente a la comunidad internacional a la oposición que no le sigan dando más oxígeno al régimen.

"Este señor está ahorita en mal estado, lo han sacado de su celda, lo llevan cargado porque realmente no puede caminar, está totalmente tullido este señor, lo más que puede aguantar según lo vi es una semana, semana y media. Este señor va a fallecer es un pobre ancianito" manifestó el reo que por razones de seguridad no se identifica en el audio.

Don Justo se encuentra en la celda 49, galería 3, planta baja "señor Daniel Ortega, si quiere póngame más años de cárcel a mí, pero a este señor sáquenlo" fue el llamado del reo político que hizo circular el audio.

Don Justo Emilio Rodríguez López junto a seis personas más de la isla de Ometepe, fue acusado por secuestro extorsivo, lesiones graves, daños agravados, robo, obstrucción de funciones de la policía sandinista.

El pasado 21 de julio el juez séptimo distrito del crimen, Melvin Vargas, declaró culpable por el delito de "obstrucción de funciones agravada" a don Justo.

Don Justo es de oficio agricultor, se encuentra detenido en el penal de hombres en Tipitapa, al ser capturado el pasado 20 de abril en la Isla de Ometepe, tras los disturbios entre pobladores y policía sandinista. A Don Justo lo detienen cuando se dirigía a trabajar al campo.