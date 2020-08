John Barsa de USAID responsabiliza al régimen de Daniel Ortega del ataque a Catedral de Managua

John Barsa, Administrador en funciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, señaló que el dictador de Nicaragua Daniel Ortega es el responsable de la quema en Catedral de Managua ocurrida el pasado el 31 de julio.

“No son incidentes aislados, no son accidentes”, dijo Barsa sobre los recientes incendios de iglesias en Nicaragua. “Son ataques terroristas dirigidos por matones apoyados por Ortega”.

Thank you @OutreachAid for today's discussion about religious freedom and defeating tyranny. We’re here to speak truth to power, celebrate faith as a connector of people & an engine for change, and to call out these regimes for their crimes. Follow this thread to learn more! pic.twitter.com/VpcjpBSQZb