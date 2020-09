El Ministerio sandinista de salud, MINSA reportó este martes que durante la semana del 25 de agosto al 1 de septiembre se registraron 174 personas con coronavirus en Nicaragua para un total a la fecha de 4668 infectados, aunque el monitoreo ciudadano independiente del covid-19 registra 10 mil contagiados.



La ministra leyó com de costumbre un escueto comunicado donde reporta 4 fallecimientos para un total a la fecha de 141.

La titular de salud Martha Reyes no se refirió a la admisión que hizo el régimen de Daniel Ortega ante el BID, sobre la incapacidad para enfrentar la pandemia ya que admitieron 5.8 millones de contagios y más de 23,524 muertos de no haberles aprobado un monto de 43 millones de dólares para dar "Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en Nicaragua".



El MINSA justificó ante el BID que si les aprobaban financiamiento las estadísticas bajarían a 97,500 contagios y 1,950 muertes.