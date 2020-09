Policía sandinista allana casa de excarcelada política Ruth Matute y detiene otra vez a su esposo Danny García en Masaya

8:25 a.m.

En horas de la mañana la sancionada policía sandinista allanó la casa de la excarcelada política Ruth Matute y volvió a llevarse detenido su esposo Danny García en Masaya, la excarcelada política, quien posee un marca paso debido a su enfermedad, denunció este hecho a través de un video en vivo que realizó desde su perfil en Facebook, donde mostró cómo dejaron los agentes del régimen de Daniel Ortega su casa de habitación.

Matute dijo a 100% Noticias que a eso de las 5 de la mañana llegó un civil a tocar la puerta de su casa, preguntó por una persona, y minutos después se parqueseon tres patrullas de la sancionada Policía sandinista "con más o menos 20 oficiales" los que procedieron a abrir el portón y les pidieron que amarraran al perro de la casa e ingresaron.

“Hago esta denuncia pública, tuve que ir a prestar un teléfono porque ahora sí se me llevaron mi teléfono, quiero volver a denunciar lo que siempre suele hacer la policía, no se dedica atrapar a esos delincuentes y a esos violadores, ya estoy harta, como se los digo y les vuelvo a repetir, vinieron a vaciar la casa, se llevaron a mi marido, se llevaron una moto que teníamos que la habíamos sacado al crédito, porque la moto que ellos se llevaron la vez pasada que nos cayeron no nos la regresaron” expresó Matute llorando a través de su transmisión.

De igual manera la excarcelada política destaca que fueron tres patrullas las que llegaron a su domicilio a realizar este allanamiento sin ninguna orden y luego de llevarse varias pertenecias de ellos, y también detuvieron a Danny García su esposo y excarcelado político.

“Se lo acaban de llevar cayeron tres patrullas como que tal éramos delincuentes, se lo acaban de llevar a él, se llevaron los teléfonos, el teléfono de mi hija, ya esto es demasiado… no hallaron nada en la casa, revoltijaron toda la casa, desbarataron las cosas, aquí no hay nada, yo no sé que tanto es lo que buscan, qué es el daño, qué es la cosa que nos tienen, si uno vive trabajando buscando como vender cosas para poder salir adelante” señaló Matute.