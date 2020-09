Familiares de presos políticos piden visita de Bachelet a Nicaragua

La agonía de los familiares de más de 90 manifestantes arrestados por razones políticas en Nicaragua parece no tener fin. Así lo manifestaron el lunes al menos una docena de personas que protestaron con pancartas en el estacionamiento de un hotel de Managua exigiendo su liberación. Sin embargo, fueron acordonados por agentes de la Policía Nacional.

La protesta ocurrió el mismo día que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, se refirió a la situación en Nicaragua e instó al gobierno de Daniel Ortega a liberar a los presos políticos y a que colabore con la oficina en esta materia.

Rosa Membreño es una de las mujeres que protesta. En otras circunstancias y en esta fecha, esta mujer estaría celebrando el cumpleaños de su sobrino Nixon José Membreño, sin embargo, asegura que Nixon fue detenido hace 21 meses por su posición crítica contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

“Ellos están recibiendo un trato muy deshumanizante, totalmente incoherente con el discurso que expresa la vicepresidenta Rosario Murillo, que dice que hay amor y unidad; y a nuestros presos los están torturando psicológicamente, ellos están enfermos, les están dando muy mala atención”, dijo Membreño a la Voz de América.

Nixon fue detenido el 28 de noviembre de 2018 mientras cuidaba una finca que fue allanada sin una orden judicial. La justicia nicaragüense lo condenó a 10 años de prisión por supuesta tenencia ilegal de armas. Sin embargo, su familia desmiente esa versión.

Ellos también mencionaron el llamado que hizo Bachelet, al gobierno de Ortega de "reanudar una cooperación efectiva" con su oficina de cara al próximo informe.

“Es un organismo internacional que tiene fundamento y han venido a nuestro país a ver lo que pasamos y vivimos, los instamos a volver. Hago un llamado a lo interno, a las partes mediáticas y a la pareja presidencial para que se abran las puertas a organismos internacionales, que nuestros casos sean vistos a fondo y vean por qué acusan a nuestros presos políticos”, agregó Membreño.

“Mi sobrino era un chavalo (joven) sano y hoy en día se ha enfermado de tanto maltrato; lo han declarado hipertenso. Además, le dio parálisis facial meses atrás”, añadió la familia del joven.

El drama es similar al que vive Elizabeth Caldera González, originaria de la ciudad de Masaya, considerada el bastión de la oposición contra Ortega.

Caldera señala que su esposo fue detenido el 6 de marzo de 2020, hace siete meses, y fue acusado de supuesto tráfico de estupefacientes, pero ella niega los cargos y considera que el trasfondo es político, pues participó en las protestas antigubernamentales de 2018 y luego se exilió a Costa Rica, de donde regresó recientemente ante la falta de oportunidades laborales.

Caldera denuncia que su esposo está recibiendo malos tratos y torturas.

“A él me lo están maltratando. Tuvo síntomas de COVID-19 y no me le pasan medicamentos; su provisión se lo roban, diariamente me lo golpean, vomita sangre, defeca sangre y lo peor que no conoce a nuestra hija. Ella tiene cuatro meses y por más que pida permisos para verlo me lo niegan”, afirmó esta mujer con una pancarta en mano.

Según las organizaciones de derechos humanos, en Nicaragua hay alrededor de 100 manifestantes arrestados por razones políticas, pero el gobierno de Daniel Ortega niega su existencia y los ha tildado de reos comunes a quienes se les debe aplicar el peso de la ley sin diferencia alguna.

Comisión de la Verdad niega existencia de presos políticos y violaciones a los DD.HH.

Pese a que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó nuevamente al gobierno de Nicaragua a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el marco de las protestas sociales, la oficial Comisión de la Verdad creada para investigar estos hechos, negó que actualmente existan presos políticos en el país y que se violen sus derechos humanos.

Sin embargo Jaime López, miembro de esta Comisión, dijo que la información presentada por la Alta Comisionada Bachelet es ¨inexacta¨ y que se trata nada más de un asunto de interpretación.

¨1) no hay reos políticos, 2) las personas que están detenidas han sido detenidas por delitos comunes, 3) han recibido el debido resguardo, 4) han recibido la asistencia que han merecido, 5) han estado protegidas por personalidades como el nuncio apostólico¨, dijo López.

Añadió que la Comisión de la Verdad siempre se va inclinar por ¨la posibilidad de tener un diálogo y no establecer confrontaciones que no permiten buscar soluciones al respecto¨ y que el Estado, aunque no se trate de presos políticos, siempre les ha brindado las atenciones de acuerdo a lo que demanda la ley.

Un reporte de nuestro medio aliado la Voz de América.