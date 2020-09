Mike Pompeo compara al dictador Daniel Ortega con el dictador Anastasio Somoza

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, comparó al Dictador Daniel Ortega con Anastasio Somoza debido a que arremete y encarcela a cualquier voz disidente, en ocasión de 199 años de la independencia de centroamericana que se celebra este 15 de septiembre.

“Ortega se ha convertido en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo. Mientras los nicaragüenses conmemoramos esta semana 199 años de independencia, las acciones de Ortega nos recuerdan un período anterior oscuro en la historia de Nicaragua, cuando el asesinato de un periodista respetado mostró al mundo la naturaleza de la dictadura de Somoza”, señala el comunicado del Departamento de Estado.

There is international consensus that Daniel Ortega needs to allow free and fair elections. Instead, Ortega has intensified his attacks on opposition figures and independent media. Repression and silencing free press are an affront to the Nicaraguan people.