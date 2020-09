Monseñor Silvio Baez: hay grupos y dirigentes que actúan a espaldas del pueblo

Monseñor Silvio Báez, Obispo auxiliar de Managua aseguró que entre las fuerzas opositoras hay grupos y dirigentes que actúan a espaldas del pueblo, a pesar del sufrimiento de los nicaragüenses.

“En cuanto a la sociedad civil allí hay que distinguir también, creo que hay mucho miedo y hay algunas cúpulas en la sociedad civil a nivel económico, a nivel político, que tiene mucho miedo porque la represión es muy fuerte y creo que también hay intereses que se defienden de modo solapado, creo que hay grupos y dirigentes que actúan a espaldas del pueblo y esto está haciendo mucho más difícil llevar adelante un cambio democrático de modo pacífico”, expresó Báez al Medio Cope en el programa El Espejo con José Luis Restán.

Para Báez la sociedad civil tiene que ser más incisiva y estar más al lado de la gente apoyando y alentando un verdadero cambio democrático “creo que hay intereses ocultos y creo que hay dirigentes y sectores que no están siendo del todo transparente de cara a la gente”.

Según el religioso, el camino que respalda la Iglesia Católica va de la mano con reformas electorales profundas y elecciones libres y transparentes, pero advierte que el régimen de Daniel Ortega no tiene voluntad para promover elecciones justas en el país.

“La iglesia siempre ha apoyado y que creemos que debería ser, en este momento el adecuado, es encaminarnos a unas elecciones nacionales en el 2021 con cambios profundos en el sistema electoral y con unos comicios supervisados a nivel nacional e internacional, que le permitan al pueblo decidir democráticamente, pero esto cada vez se ve más difícil. Desde mi perspectiva, creo que en este momento de parte del régimen no hay voluntad de ofrecer unas elecciones justas y transparentes”, dijo Báez.

El religioso lamentó que la población se está acomodando a la aparente “normalidad” debido a que han pasado dos años desde la insurrección cívica en 2018 “la tentación de acomodarnos a una normalidad dispuesta por la represión es muy grande, la gente se ha cansado y después de dos años de lucha, en medio de tanto dolor, la tentación de la indiferencia del acomodamiento a causa del cansancio es muy grande”.

Para el Obispo Auxiliar en el país no hay condiciones para un verdadero cambio que conduzca a la democracia y sostenibilidad económica en el país “Yo particularmente no veo en este momento condiciones para un cambio a corto plazo, sin embargo no hay que dejar de insistir en que es posible una nueva sociedad donde se respete la dignidad, los derechos de toda persona, donde se renuncie a intereses particulares, para poder compartir bienes por los intereses en paz y justicia y donde disentir del poder no sea un delito, un país que pueda mantener un desarrollo integral sostenido y donde la educación, la salud, la vivienda, el trabajo para la gran mayoría pobre del país pueda ser una opción prioritaria, pero en este momento se está viviendo un estancamiento muy peligroso. Creo que es importante volver los ojos sobre Nicaragua porque es un país muy pequeño muy pobre y que en este momento está sufriendo mucho”, expresó.

Monseñor Báez aprovechó para destacar el trabajo de los periodistas y medios de comunicación independiente y la Iglesia Católica en Nicaragua “La prensa independiente ha realizado una labor ejemplar casi heroica, en este momento me atrevería decir que junto a la iglesia, es el periodismo independiente el que mantiene la esperanza del pueblo, el que denuncia las agresiones y el grupo que se mantiene mucho más libre y siempre presionando hacer un cambio democrático”.