Daniel Ortega amenaza a opositores con cadena perpetua y cero amnistía en Nicaragua

El dictador Daniel Ortega confirmó que la propuesta de reforma que envió a la Corte Suprema de Justicia para aplicar cadena perpetua para los “crímenes de odio”, será utilizada como una arma y amenaza contra los opositores en Nicaragua.

En su discurso Ortega se refirió a la insurrección cívica en abril 2018 y calificó a la oposición nicaragüense de cobarde y asesinos “quieren repetir la historia se sienten poderosos porque tienen el espíritu de servidumbres frente al Yankee y se sienten orgullosos cuando se reúnen con el Yankee piden que le apliquen a Nicaragua sanciones, que no son más que injerencia y se toma la foto y se sienten orgullosos y el (yankee) les dice que busquen cómo unirse para derrocar en las elecciones al gobierno sandinista”, manifestó Ortega en el acto del 15 de septiembre en la Plaza de la Revolución.

Ortega culpa a la oposición de supuestos crímenes y asesinatos en el 2018, en ese momento el dictador encarceló a miles de nicaragüenses que alzaron su voz contra el régimen, pero bajo Ley de Amnistía, los liberó en junio 2019.

El dictador Ortega, ejecutor de crímenes de lesa humanidad, lanza su discurso más virulento, amenaza a las víctimas de la represión y a la oposición, y deja claro que su reforma constitucional para establecer "cadena perpetua", está dirigida a perseguir a la mayoría Azul y Blanco — Carlos F Chamorro (@cefeche) September 15, 2020

“Quieren seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas, provocar destrucción más destrucción de la que ya provocaron el 2018, agregado a esto el daño que ha provocado la pandemia, no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio son hijos del diablo y está lleno de odio cargados de odio, están cargados odio, resuenan odio, son criminales, cobardes, se creen intocables porque se les dio amnistía, ya se les dio la oportunidad, una amnistía pero ya no habrá otra amnistía, el pueblo pedirá cuentas”, manifestó Ortega en referencia a los excarcelados políticos y presos políticos en Nicaragua.

En la comparecencia el dictador lanzó la amenaza para la oposición de utilizar las leyes para aplicar cadena perpetua “El pueblo pedirá cuentas y el marco de las leyes en el marco de las regulaciones que tienen el Estado nicaragüense están las leyes para castigar, para sancionar, no por lo que digan, si no por lo que hacen y hacerle daño a una familia, asesinar una familia como han asesinado familias, eso es imperdonable, no hay indulto, no hay amnistía que valga. Más bien como hemos anunciado hay que fortalecer el Sistema Judicial y hay que instalar pena mayores, para crímenes de odio, para crímenes mayores como estos que se han cometido como contra esta niña en el Norte de nuestro país”.

En su habitual y trasnochado discurso, el dictador destiló una cuota mayor de odio a la oposición. Se ve que le duele estar cada vez más solo. Dejó claro que le preocupa el avance de lucha por la libertad. Se va! — Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) September 16, 2020

Ortega reiteró que los “crimenes de odio” son castigados en todos el mundo y Nicaragua no será la excepción, incluso consideró la pena de muerte “Los crímenes de odio, están siendo sancionado todas partes y Nicaragua no será la excepción, muchas familias nos has dicho y con toda razón que habría que aplicar la pena de muerte a estos criminales, nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometido a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua, pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales” dijo el dictador.

El dictador amenaza con cadena perpetua al pueblo azul y blanco. ¿ Algo le molesta ? ¿ Algo sabe ? ¿ Algo viene ? Me recuerda a aquel personaje de la biblia que mando a hacer una horca para su enemigo y termino colgado en la misma. pic.twitter.com/OwOGWMYlxW — Miguel Mora (@MoraMiguel100) September 16, 2020

En el 2018, la CIDH logró confirmar la muerte de 328 personas en el marco de la crisis, frente a las 200 que admitió el régimen sandinista, pero el informe también reveló "Ejecuciones Extrajudiciales" en contra de los manifestantes, incluyendo arrestos ilegales, torturas, violaciones sexuales, obstrucción de acceso a la salud o a la Justicia por parte del régimen, y otros crímenes "de lesa humanidad".