Hijo del dictador Daniel Ortega ataca al embargado canal 12

Canal 12 introdujo en el Complejo Judicial Managua un escrito de oposición impugnando los documentos que interpuso la Dirección General de Ingreso, (DGI), con un reparo fiscal por 21 millones de córdobas.

El representante legal de Canal 12, Tony López, informó que “Nicavision está ejerciendo su derecho a la defensa y presentó sus argumentos y excepciones, esperamos que se haga justicia porque se trata de un reparo que es totalmente arbitrario e ilegal”.

López señaló que el embargo que hizo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo supera el reparo fiscal que impuso la DGI, y solicitan una reducción del embargo.

“Canal 12 y a la familia de don Mariano Valle se le embargó bienes cuantiosos, muy por encima de lo que realmente pueden estar reclamando, se le está pidiendo a la señora juez que reconsiderar la medidas y que se ajuste lo que se llama a la reducción del embargo que no haya un ataque económico que destruye una familia y a un empresario”, explicó el abogado.

El medio de comunicación más los bienes personales suman más de 50 millones de córdobas “aún cuando nosotros cuestionamos los 21 millones de córdobas porque pensamos que no se deben esos 21 millones, por encima de eso, se le están embargando 30 millones de córdobas más, una medida lesiva y una agresión económica”, manifestó López.

El sancionado Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial Ortega-Murillo arremetió contra los propietarios de Canal 12, por transmitir supuestamente algunos programas sin pagar derechos de autor.

“En 2011 nos vimos con Toei Animation -un estudio de animación japonés- para comprar los derechos de Dragon Ball y Saint Seiya para TN8. Nos dieron precio de primera pasada en Nicaragua. Le dijimos que canal 12 ya lo había pasado. Los japoneses se quedaron pálidos, ya que en el 12, los Valle, nunca pagaron un centavo”, escribió el sancionado.

El representante legal de Canal 12 insistió que el reparo fiscal es infundado debido a que el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) revocó el embargo “totalmente arbitrario e ilegal, inclusive el tribunal aduanero y administrativo revocó en su mayoría el reparo y luego viene el procurador Hernán Estrada y recurrió de amparo, paralizado y revocando la resolución especializada del TATA. El canal está paralizado porque simplemente no tiene recursos porque le embargaron la cuenta”, detalló.

Asimismo, el abogado dijo que presentaron una constancia de un contador público autorizado "certifica que todos los ingresos fueron declarados y que lo que la DGI está inventando son cuentas de pasivo, pago de deudores, pero no son ventas, no se le debe a la DGI", enfatizó.

El abogado hizo un llamado al régimen sandinista a “reflexionar”, pues considera que no es propicio para el clima preelectoral y electoral “una agresión a un empresario sobre todo porque es contra un medio de comunicación, yo pienso que las autoridades deben reflexionar y pensar que no es propicio para el clima preelectoral y electoral, que se intervenga y que prácticamente se confisque un medio de comunicación. EL canal está paralizado no tiene posibilidad económica de pagarle a sus empleados, ni pagar los servicios, si la autoridad judicial no permite que el medio de comunicación funcione levantando alguna de las medidas, es lógico que el canal puede colapsar”, advirtió.