Rosario Murillo quiere imputar "crímenes atroces" de últimos días a oposición, intensifica discurso de odio

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo intensificó el ataque contra la oposición nicaragüense, a quienes llamó “paladines del odio” por supuestamente “atentar” contra la paz en el país.

Ayer, el dictador Daniel Ortega amenazó con establecer cadena perpetua por “crímenes de odio” que supuestamente cometen quienes se oponen a su régimen e hizo referencia a la insurrección cívica en abril 2018.

Murillo advirtió “no se atrevan a jugar con la paz” e imputa supuestos delitos de lesa humanidad a opositores, pese a que la CIDH logró confirmar la muerte de 328 personas en el marco de la crisis, el informe reveló "Ejecuciones Extrajudiciales" en contra de los manifestantes, incluyendo arrestos ilegales, torturas, violaciones sexuales, obstrucción de acceso a la salud o a la Justicia por parte del régimen, y otros crímenes "de lesa humanidad".

“Con la paz no se juega, alterar la paz del pueblo nicaragüense que tanto nos ha costado es un crimen de lesa humanidad, atentar contra la paz, pretender repetir lo que ya pasó, y lo que nunca se debe olvidar, para que no vuelva a repetir, actitudes y posiciones criminales, lesa humanidad ,eso es lo que vemos, observamos y leemos en algunos que no saben, lo he dicho siempre viven en otro planeta, extraterrestres viviendo con absoluta dependencia de los guiños que les hacen los amos”, vociferó Murillo en contra de la disidencia.

Murillo señaló que castigarán los “crímenes de odio” “hay quienes pretenden que no se castigue los crímenes de odio, decimos a confesión de parte y el resto ya lo conocemos, crímenes de odio, crímenes atroces, que no puede volverse a dar contra personas indefensas, inocentes, nunca más, nunca más, la historia jamás los absolverá a quienes pretendieron acabar con Nicaragua, con la paz con la concordia, con los procesos económicos, victoriosos. Nunca más y se lo decimos categóricamente el terrorismo nunca más, la malignidad nunca má,s esta condición rastrera nunca más”, manifestó la sancionada por el Departamento de Estado de Estado Unidos.

En su intervención al mediodía, Murillo dedicó 20 minutos para atacar a quienes se oponen al régimen, aseguró que son “paladines del odio”, incluso pretende imputar a la oposición el asesinato de dos menores de edad en Mulukukú, pese a que han liberado a más de 22 mil reos comunes en todo el país.

“Se visten todos los días de odio paladines de odio y promueve odio, división entre la familia nicaragüense, pretenden perpetuar la violencia, y que no se castigue la violencia contra personas indefensas, esos crímenes atroces que hemos visto en los últimos días a confesión de parte, ¿cómo es posible? ¿En nombre de quien?, no debemos extrañarnos porque ya los conocemos a los paladines del odio”, acusó Murillo.

Según Murillo, supuestamente utiliza todo tipo de “disfraces” “esos mismos disfrazados cada día, disfraces para toda ocasión, un día es una cosa, otro día hacemos otra cosa, ya los conocemos y no es posible el odio todavía se atreven a querer arrebatarle el proyecto cristiano y solidario al pueblo”

La sancionada vicepresidenta que ha utilizado todos epítetos posibles desde abril 2018 llamó “serpientes” a la oposición “criminales que inventan mentiras, difamaciones contra el pueblo, van orgullosos, vanidosos, soberbios a tomarse foto con los amos, a pedirles de rodilla porque sólo de rodillas se mantienen que acabe, que acaben con Nicaragua, que acaben con las instituciones nicaragüense, bueno esa en su conciencia y la historia quedan condenados, condenados por asaltantes, terroristas, mentirosos, hipócritas y vendepatrias, los agachados de siempre, los que tienen esos apellidos, ese apellido que a lo largo de nuestra historia han traicionado a nuestra patria los mismos, pretenden ser los grandes demócratas que son asaltantes, ladrones, criminales, terroristas, malignos, son serpientes, son serpientes pero bueno ya nos conocemos machala ante la serpiente. vamos a descubrir la mentira, vamos a descobijar a los mentirosos de siempre”, concluyó.