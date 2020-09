Paulo Abrao se despide de la CIDH y expresa especial cariño con Nicaragua

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao informó hoy que no obtuvo la formalización administrativa para la renovación de su mandato, tras varias semanas de esfuerzos de diálogo institucional con la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En una carta pública, Abrao asegura que la decisión del Secretario General de abstenerse y no renovar el mandato fue una medida que no respetó los procedimientos formales del artículo 21 del Estatuto de la CIDH que requiere una consulta previa obligatoria e informada a la Comisión; y “sin que se me haya notificado investigación disciplinaria alguna en mi contra”, alegó.

En la misiva, Abrao rechazó el informe Confidencial utilizado para rechazar la renovación de su mandato debido a que nunca fue notificado de la apertura de una investigación o acción administrativa en su contra por parte de las instancias de la OEA encargadas.

“La última comunicación de la Ombudsperson con la SE/CIDH fue en diciembre del año pasado, de manera que fue absolutamente sorpresivo haber recibido 8 meses después, a 4 días del término de mi primer periodo como Secretario Ejecutivo de la CIDH, un Informe confidencial que indicaba además que no requería ser respondido y agregaba temas que nunca fueron objeto de discusión Carta Pública Paulo Abrão 2 previa. Tal informe no contiene una recomendación de no renovación de contrato del cargo de Secretario Ejecutivo. No obstante, fui separado de facto de la Secretaría Ejecutiva con una decisión justificada a partir de este Informe. Jamas recibi, por los canales regulares de los organos competentes, una única denuncia formal por supuestas irregularidades, tales como acoso laboral de mi parte u omisión en la atencion sobre acoso sexual de terceros, y las rechazo por ser infundadas”, explica Abrao.

Leer más: Le sacan los ojos a un ciudadano y luego lo asesinan en Matagalpa

Según el ex secretario ejecutivo durante su mandato se reorganizó la institucionalidad de la SE/CIDH a través de un proceso dialogado y colectivo, bajo la premisa del fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos. “Lo cierto es que estas transformaciones institucionales han sido necesarias y demostraron ser correctas”

“Se ha modernizado la estructura de la Secretaría Ejecutiva, mediante la cual la CIDH logró fortalecer el acceso a una justicia interamericana más efectiva y accesible para las víctimas de violaciones de derechos humanos en las Américas, un monitoreo integrado y oportuno, el fortalecimiento de las acciones de cooperación con los Estados y la Sociedad Civil y el seguimiento más estructurado de sus recomendaciones. Durante mi gestión, la CIDH alcanzó avances y resultados inéditos para el sistema de casos, peticiones y medidas cautelares, propició una respuesta oportuna a las principales crisis en la región, incrementó el presupuesto y el equipo, creó nuevos foros de participación social y canales de diálogo con los Estados, amplió las visitas y la presencia pública de la CIDH en la región”, destacó el ex funcionario.

Leer más: Violan y asesinan a mujer embarazada en Ayapal Jinotega

Según Abrao, la Comisión cuenta con todas las herramientas para seguir dando una respuesta oportuna y efectiva a los requerimientos del hemisferio en materia de derechos humanos.

“Históricamente siempre existieron presiones e intereses muy poderosos contra una CIDH activa, más fuerte y eficiente. La comunidad regional de derechos humanos debe estar muy atenta y vigilante ante este grave precedente. El principal problema de la no renovación de mi mandato es la falta de respeto a la autonomía e independencia de la Comisión para seleccionar y renovar la Secretaria Ejecutiva de su confianza. No es posible hacer una evaluación adecuada de la situación de los derechos humanos en la región sin injerencias externas y políticas y sin independencia técnica, material y funcional. En segundo lugar, hay también una implicación muy grave hacia el futuro porque es inadmisible que la presentación de denuncias no investigadas sea fundamento para una separación funcional de un Secretario Ejecutivo de la CIDH”, lamentó.

Leer más: Policía sandinista imputa delitos comunes a dos exacarcelados políticos de Masaya

El ex secretario expresó su especial cariño a Nicaragua “Me despido con el sentimiento de haber cumplido una misión importante en estos últimos 4 años, bajo la orientación de la CIDH y mi compromiso con las víctimas, de reposicionar institucionalmente la Comisión para reencauzar la atención hemisférica en la protección de los derechos humanos de todas las personas de las Américas, especialmente ahora que enfrentamos una crisis masiva por la pandemia. Registro mi expresión de cariño especial con Nicaragua”.