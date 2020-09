Paulo Abrao a Nicaragua: ustedes podrán contar conmigo, lamenta que dictadores "no aprendieron nada" ante recrudecimiento de represión

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao lamenta que continúe la represión y violaciones a derechos humanos en Nicaragua, a pesar de la condena a nivel internacional. Abrao señala que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no “aprendieron nada”.

“Para mí está claro lo que ha pasado en Nicaragua, y lo que hoy pasa amerita mucha atención de todos los organismos, la comunidad internacional. Una lucha que todavía sigue y me ha llamado mucho la atención que la última semana se recrudeció de nuevo un conjunto de acciones represivas y eso es una alerta, significa que todavía no aprendieron, que todavía siguen con la disposición de violación a los derechos humanos y los organismos internacionales no pueden dejar de mantener su atención a lo que pasa en Nicaragua”, manifestó Abrao en 100%Entrevista con Lucia Pineda Ubau.

El activista advierte que el ambiente pre y post electoral se incrementaran las violaciones a derechos humanos, “me preocupa lo que pasa desde ahora, hasta las elecciones, se va a incrementar la represión porque la gente va a querer manifestarse, van a querer expresar opiniones políticas diferentes, van a demandar elecciones limpias, que la institucionalidad sea representativa, una pluralidad de opiniones, que se ha desvirtuado con la confusión estado-partido en Nicaragua”, avizora.

Abrao hizo un llamado a conformar una coalición internacional para seguir abogando por los derechos humanos en el país “hay que agregar otras nuevas capacidades de observación internacional, para este periodo se viene de ahora hasta las elecciones, y el periodo electoral porque será un momento muy crítico, un punto culminante de este proceso de lucha que ha sido creado en este país durante este tiempo”.

Personalmente, el exsecretario ejecutivo de la CIDH aseguró que continuará utilizando su voz para proyectar la voz de los nicaragüenses “ustedes podrán contar conmigo siempre, estaré siguiendo y denunciando lo que está pasando, utilizando mi voz para ayudar a proyectar la voz de ustedes dentro de mi perspectiva individual. Espero tener la oportunidad de regresar al país y reencontrarme con cada uno de ustedes y pueda celebrar la vida con libertad, es lo que todos me merecemos, el ejemplo que ustedes de lucha y defensa de derechos humanos nos inspira”, manifestó.