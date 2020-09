Policía impide al consuegro de Ortega, Don Lolo Blandino y esposa salir de su vivienda

Este sábado la sancionada policía sandinista impidió arbitrariamente que los consuegros de la pareja dictatorial José Dolores Blandino “Lolo Blandino” y Gioconda Artola salieran de su vivienda.

La señora Gioconda Artola intentó salir de su casa pero los oficiales atravesaron una patrulla para obstaculizar la salida del vehículo, "se pueden apartar, voy a salir, necesito ir hacer una gestión ¿por qué no puedo salir de mi casa?", preguntó Artola a los oficiales que no respondieron ni una palabra.

En una transmisión en vivo del medio de comunicación Boletín Ecológico, Artola insistió nuevamente “¿Cuál es el problema que problema tengo con la policía? para que esté frente a mí casa, no me dejan salir ¿Que problema tengo explíqueme? yo sé que la pareja del Carmen los mandó aquí, hablen por favor, están violentando nuestros derechos de poder movilizarnos libremente tengo trabajo que ir hacer”, manifestó airada la esposa de Blandino.

Lolo Blandino también reclamó a los oficiales de la patrulla número 312 del Jorge Dimitrov “respeten la Constitución, el artículo 25 dice que tenemos derecho de movilidad, es un irrespeto lo que nos hacen a los ciudadanos y nosotros vamos a salir o nos echan presos ¿Cuál es el problema? porque no puedo salir, vos me vas a detener, vos me vas a detener con esa pistola, me vas a detener vos no les da vergüenza”.

La pareja Blandino Artola responsabilizó a Daniel Ortega y Rosario Murillo por enviar a la policía sandinista “cobarde, cobarde, todo lo violan estos señores del Carmen son unos delincuentes, agarran la constitución como un papel higiénico, esto no es correcto nos violentan nuestro derecho? por lo menos dennos un papel para saber cuándo podemos salir y cuándo no podemos salir”, expresó la pareja en la transmisión del Boletín Ecológico.

Blandino llamó a la ciudadanía a salir a las calles y protestar para no permitir más arbitrariedades “Este pueblo tiene que salir a las calles a protestar, no podemos quedarnos así, aquí lo tengo enfrente y no puedes hacer nada” “Basta! de represión no lo aguantamos, déjenos vivir en paz, déjenos vivir en paz”, manifestó la pareja.